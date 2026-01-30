Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 30.01.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.998,44USD pro Feinunze und notiert damit -7,09 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 95,57USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -17,52 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Im Gegensatz dazu, können sowohl WTI, als auch Brent zulegen.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 70,12USD und verzeichnet ein Plus von +0,67 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 66,00USD und verzeichnet ein Plus von +0,80 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.782,00 USD -10,65 % Platin 2.232,00 USD -14,92 % Kupfer London Rolling 13.290,66 USD -3,18 % Aluminium 3.159,79 PKT -2,62 % Erdgas 4,306 USD +10,75 %

Rohstoff des Tages: Silber

Mit einem Tages-Minus von -17,52 % gehört Silber heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 30.01.26, 17:29 Uhr.