Neue Aufträge und ein Joint-Venture in Asien

Die Steyr Motors AG hat im Januar gleich mit zwei Meldungen aus Asien wesentliche Fortschritte bei der internationalen Expansion kommuniziert.



Steyr Motors ist ein weltweit tätiger Anbieter von hochleistungsfähigen, maßgeschneiderten Motoren für einsatzkritische Anwendungen im Verteidigungs- und zivilen Bereich.



Zum einen sicherte sich Steyr Motors einen 5-Jahres-Rahmenvertrag in China mit einem garantierten Mindestumsatz von mindestens EUR 30 Mio. bis 2030. Der Vertrag umfasst die Lieferung von mindestens 750 Motoren, die zunächst in Österreich produziert und nach China exportiert werden, und sorgt damit für hohe Umsatzvisibilität über mehrere Jahre. Parallel dazu wurde ein Joint Venture mit dem asiatischen Partner Trysun gegründet, das bereits operativ tätig ist und den schrittweisen Aufbau einer lokalen Produktion in China vorbereitet. Für Investoren besonders relevant: Das Joint Venture ist nicht kapitalintensiv, eröffnet aber ein zusätzliches Upside-Potenzial von über EUR 100 Mio. Auftragswert über den bisherigen Businessplan hinaus.



Ergänzend dazu folgte in dieser Woche ein weiterer strategisch bedeutsamer Auftrag aus Asien: Steyr Motors erhielt einen Entwicklungsauftrag von einem international führenden, börsennotierten Rüstungs- und Technologiekonzern mit Sitz in Singapur. Für ein neues, hochmodernes All-Terrain-Fahrzeug entwickelt und liefert Steyr den 4-Zylinder-Motor M14TCI-120. Aus dem Projekt ergibt sich ein zusätzliches Absatzpotenzial von über EUR 20 Mio. bis 2030, das über den bestehenden Auftragsbestand hinausgeht. Laut Management besitzt der Auftrag eine vergleichbare Signal- und Leuchtturmwirkung wie der vor rund einem Jahr gewonnene Entwicklungsauftrag mit Rheinmetall.



In Summe zeigen die beiden Asien-Meldungen, dass Steyr Motors gleichzeitig Planungssicherheit und zusätzliches Wachstumspotenzial aufbaut, seine Position in Asien deutlich stärkt und sich zunehmend als international gefragter Entwicklungspartner für einsatzkritische Antriebssysteme etabliert.



Im Tigris Small & Micro Cap Growth Fund ist die Steyr Aktie mit 3,8% gewichtet.

Weitere Details zu Tigris Capital finden Sie hier

--------------------

Rechtliche Hinweise

Dies ist eine Marketing-Anzeige.

Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des Tigris Small & Micro Cap Growth Fund [https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/verkaufsprospekt/VKP_Tigris_Small_MicroCap_Growth_01_01_2023.pdf], das Basisinformationsblatt [https://fondswelt.hansainvest.com/de/fonds/details/1491] und das Factsheet [https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/fs_retail/HI_DE000A2QDSH1_retail_2023_08_11_de.pdf], bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen

Die Anlageberatung und Anlagevermittlung (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 und 4 WpIG) erbringen wir als vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 3 Abs. 2 WpIG ausschließlich für Rechnung und unter der Haftung der NFS Netfonds Financial Service GmbH, Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg (NFS). Die NFS ist ein Wertpapierinstitut gem. § 2 Abs. 1 WpIG. Unsere Tätigkeit bei der Anlageberatung und Anlagevermittlung wird der NFS zugerechnet.

Dies ist eine Marketingmitteilung. Sie dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Bitte lesen Sie vor einer Anlageentscheidung die verbindlichen Verkaufsdokumente, die Ihnen Ihr Berater oder der jeweilige Emittent auf Anfrage zur Verfügung stellt.

Frühere Wertentwicklungen lassen nicht auf zukünftige Renditen schließen. Wertpapiergeschäfte sind grundsätzlich mit Risiken, insbesondere dem Risiko des Totalverlustes des eingesetzten Kapitals, behaftet.

Diese Marketingmitteilung unterliegt nicht den regulatorischen Anforderungen, welche die Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen/Anlagestrategieempfehlungen sowie das Verbot des Handels vor der Veröffentlichung der Anlageempfehlung/Anlagestrategieempfehlung vorschreiben.

Herausgeber: Tigris Capital GmbH, Oskar-von-Miller-Ring 20, 80333 München