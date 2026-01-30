    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Drogeriekette dm ruft Aufstrich wegen falschen Inhalts zurück

    KARLSRUHE (dpa-AFX) - Die Drogeriekette dm ruft einen Aufstrich zurück, weil einige Gläser einen anderen Inhalt haben als angegeben - und dies für Cashew-Allergiker Folgen haben kann. Es geht um den Artikel "dmBio Getrocknete Tomate & Feta Genuss-Aufstrich" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 4. Juni 2027, wie das Unternehmen mitteilte.

    In einige Gläser wurde nicht der "dmBio Tomate & Feta"-Aufstrich gefüllt, sondern ein "Cashewcreme-Aufstrich mit getrockneter Tomate & Pinienkernen", wie es hieß. Das Allergen Cashew sei nicht auf dem Etikett angegeben. Die betroffenen Gläser hätten zudem einen Deckel mit Aufdruck "Nabio".

    Sollten Kunden an einer entsprechenden Allergie oder Unverträglichkeit leiden, würden sie dringend gebeten, vom Verzehr abzusehen und das Produkt ungeöffnet oder bereits angebrochen in die Märkte zurückzubringen. Für Menschen ohne entsprechende Allergien oder Unverträglichkeiten sei der Verzehr unbedenklich./ols/DP/men





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
