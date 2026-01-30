    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    Euro gibt merklich nach - Fed-Nominierung belastet

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Freitag unter 1,19 US-Dollar gefallen. Die Nominierung von Kevin Warsh zum Chef der US-Notenbank durch US-Präsident Donald Trump hat den Dollar gestützt. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1892 Dollar. Am Dienstag hatte der Euro bei 1,2081 Dollar den höchsten Stand seit 2021 erreicht.

    Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1919 (Donnerstag: 1,1968) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8389 (0,8355) Euro.

    US-Präsident Donald Trump hat den früheren Fed-Gouverneur Kevin Warsh als Nachfolger für US-Notenbank-Chef Jerome Powell vorgeschlagen. Dies hat an den Märkten Zweifel geschürt, dass es tatsächlich zu einer deutlichen Lockerung der Geldpolitik kommen wird. Die Erwartungen von Zinssenkungen hatte zuletzt die Edelmetallpreise gestützt. Warsh galt lange als geldpolitischer Falke, hat sich also tendenziell für höhere Zinsen eingesetzt. Zuletzt sprach er sich aber für Leitzinssenkungen aus.

    "Ob Warsh also tatsächlich den Wünschen von Donald Trump nach niedrigeren Zinsen folgt, bleibt abzuwarten", kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. "Kevin Warsh versteht aber, dass die Fed und deren guter Ruf essenziell für das Wohlergehen der USA ist." Es gehe dabei um die Stabilität des US-Finanzsystems. Die Aussicht auf eine weiterhin stabilitätsorientierte Geldpolitik goutierte man an den Devisenmärkten mit verhaltener Dollar-Stärke.

    Inflationsdaten aus der Eurozone bewegten den Eurokurs kaum. In Deutschland ist die Rate höher ausgefallen als erwartet. Die Jahresrate stieg von 1,8 Prozent im Vormonat auf 2,1 Prozent. Volkswirte hatten im Schnitt lediglich mit einem Anstieg auf 1,9 Prozent erwartet. In Spanien hingegen ist die Inflationsrate deutlich stärker als erwartet gesunken.

    Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86620 (0,86620) britische Pfund, 183,59 (183,48) japanische Yen und 0,9157 (0,9182) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt 5.032 Dollar. Das waren etwa 343 Dollar weniger als am Vortag./jsl/he




