Der Börsen-Tag
DAX trotzt US-Schwäche: Standardwerte robust – Nebenwerte unter Druck
Die Börsen zeigen sich heute zweigeteilt: Während der DAX trotzig zulegt und Technologiewerte stabil bleiben, geraten Nebenwerte und US-Indizes spürbar unter Druck.
Entwicklung der IndizesAn den Aktienmärkten zeigen sich heute gemischte Vorzeichen mit einer leichten Überlegenheit der Standardwerte in Deutschland gegenüber den US-Leitindizes. Der DAX notiert aktuell bei 24.538,57 Punkten und liegt mit einem Plus von 0,25 Prozent im grünen Bereich. Damit kann sich der deutsche Leitindex dem überwiegend schwächeren Umfeld entziehen und zeigt sich vergleichsweise robust. Deutlich schwächer präsentiert sich hingegen der MDAX: Der Index der mittelgroßen Werte fällt um 0,93 Prozent auf 31.158,67 Punkte. Auch der SDAX, der die kleineren börsennotierten Unternehmen abbildet, gibt nach und verliert 0,49 Prozent auf 18.032,09 Punkte. Damit stehen die Nebenwerte in Deutschland heute klar unter Druck. Der TecDAX bewegt sich nahezu seitwärts: Der Technologieindex gewinnt leicht um 0,06 Prozent auf 3.616,97 Punkte und zeigt damit eine stabile, aber impulsarme Entwicklung. In den USA dominieren dagegen die roten Vorzeichen. Der Dow Jones Industrial Average steht bei 48.636,18 Punkten und verliert 0,81 Prozent. Der breiter gefasste S&P 500 gibt um 0,45 Prozent auf 6.932,96 Punkte nach. Beide US-Leitindizes liegen damit deutlicher im Minus als die großen deutschen Standardwerte. In der Gesamtbetrachtung zeigt sich: Während der DAX leicht zulegen kann und der TecDAX sich behauptet, geraten insbesondere die deutschen Nebenwerte unter Druck. Die US-Börsen tendieren dagegen einheitlich schwächer, was auf eine insgesamt zurückhaltende Stimmung an den internationalen Aktienmärkten hindeutet.
DAX TopwerteDie DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von der Deutschen Telekom mit einem Plus von 2.10%. Brenntag folgt mit 2.02%, während SAP mit 1.83% ebenfalls im Plus liegt.
DAX FlopwerteIm Gegensatz dazu stehen die DAX-Flopwerte, die negative Kursentwicklungen verzeichnen. Rheinmetall verliert 1.11%, Siemens Energy fällt um 1.33% und Infineon Technologies verzeichnet den stärksten Rückgang mit -1.36%.
MDAX TopwerteIm MDAX stechen die Topwerte hervor, angeführt von Nordex mit einem beeindruckenden Plus von 5.36%. Redcare Pharmacy folgt mit 4.42%, während TeamViewer mit 2.54% ebenfalls positiv abschneidet.
MDAX FlopwerteDie MDAX-Flopwerte zeigen hingegen erhebliche Verluste. DWS Group fällt um 3.96%, Aurubis verliert 4.41% und Delivery Hero verzeichnet den stärksten Rückgang mit -4.84%.
SDAX TopwerteDie SDAX-Topwerte werden von Jenoptik angeführt, der mit 8.29% den höchsten Anstieg verzeichnet. SUESS MicroTec folgt mit 6.19% und Elmos Semiconductor mit 6.07%.
SDAX FlopwerteDie Flopwerte im SDAX zeigen ebenfalls negative Tendenzen. HYPOPORT verliert 2.28%, PATRIZIA fällt um 3.06% und Schaeffler verzeichnet einen Rückgang von 3.44%.
TecDAX TopwerteIm TecDAX sind die Topwerte identisch mit denen im SDAX, wobei Jenoptik mit 8.29% an der Spitze steht, gefolgt von SUESS MicroTec mit 6.19% und Elmos Semiconductor mit 6.07%.
TecDAX FlopwerteDie TecDAX-Flopwerte zeigen ebenfalls negative Entwicklungen. Infineon Technologies fällt um 1.36%, United Internet verliert 1.65% und Sartorius Vz. verzeichnet einen Rückgang von 2.88%.
Dow Jones TopwerteIm Dow Jones sind die Topwerte von Verizon Communications mit 9.73% angeführt, gefolgt von Chevron Corporation mit 1.98% und Merck & Co mit 0.59%.
Dow Jones FlopwerteDie Flopwerte im Dow Jones zeigen negative Kursentwicklungen, angeführt von Unitedhealth Group mit -2.34%, Visa (A) mit -2.56% und American Express mit -3.68%.
S&P 500 TopwerteDie Topwerte im S&P 500 werden von Deckers Outdoor mit 15.61% angeführt, gefolgt von SanDisk Corporation mit 12.94% und Verizon Communications mit 9.73%.
S&P 500 FlopwerteDie Flopwerte im S&P 500 zeigen erhebliche Verluste, angeführt von Royal Caribbean Cruises mit -7.27%, Western Digital mit -7.31% und Newmont Corporation mit -8.03%.
