Verizon Communications - Aktie legt am 30.01.2026 stark zu

Die Verizon Communications Aktie notiert aktuell bei 36,92€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +11,06 % zugelegt, was einem Anstieg von +3,68 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,64 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Verizon Communications Aktie. Nach einem Plus von +0,64 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 36,92€. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Verizon Communications ist ein führendes US-Telekommunikationsunternehmen, das Mobilfunk, Breitband-Internet und digitale TV-Dienste anbietet. Es ist bekannt für sein starkes 5G-Netzwerk und konkurriert mit AT&T und T-Mobile. Verizon zeichnet sich durch seine technologische Innovationskraft und umfangreiche Infrastruktur aus.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Verizon Communications investiert war, konnte einen Gewinn von +6,98 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Verizon Communications Aktie damit um +10,10 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,67 %. Im Jahr 2026 gab es für Verizon Communications bisher ein Plus von +6,52 %.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,79 % geändert.

Verizon Communications Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +10,10 % 1 Monat +7,67 % 3 Monate +6,98 % 1 Jahr -13,92 %

Informationen zur Verizon Communications Aktie

Es gibt 4 Mrd. Verizon Communications Aktien. Damit ist das Unternehmen 155,52 Mrd.EUR € wert.

Die Börsen zeigen sich heute zweigeteilt: Während der DAX trotzig zulegt und Technologiewerte stabil bleiben, geraten Nebenwerte und US-Indizes spürbar unter Druck.

Der US-Telekomkonzern Verizon hat im vierten Quartal deutlich mehr neue Mobilfunkkunden gewonnen als erwartet. Der Konzern profitierte dabei von Werbemaßnahmen im hart umkämpften Markt. Im Mobilfunkgeschäft wurden netto rund 616.000 neue Kunden …

Die New Yorker Börsen steuern am Freitag mit einem schwachen Handelsauftakt auf eine durchwachsene Wochenbilanz zu. Während der von US-Präsident Donald Trump vorgeschlagene Nachfolger für den Chef der Notenbank Fed die Risikofreude der Anleger …

So schlagen sich die Wettbewerber von Verizon Communications

AT&T, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,62 %. T-Mobile US notiert im Plus, mit +4,30 %. Charter Communications Registered (A) notiert im Plus, mit +8,43 %.

Verizon Communications Aktie jetzt kaufen?

Ob die Verizon Communications Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Verizon Communications Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.