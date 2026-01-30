    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsFTSE 100 IndexvorwärtsNachrichten zu FTSE 100

    Aktien Europa Schluss

    Gewinne - Trumps Fed-Nominierung Thema

    • Erholung an europäischen Aktienmärkten vor Wochenende.
    • Trump nominiert Warsh für Notenbankspitze, Zweifel bleiben.
    • EuroStoxx 50 steigt um 0,95 Prozent, Wochenbilanz fast ausgeglichen.
    Aktien Europa Schluss - Gewinne - Trumps Fed-Nominierung Thema
    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - An den europäischen Aktienmärkten hat es vor dem Wochenende eine Erholung gegeben. Zum Thema wurde an den Finanzmärkten, dass US-Präsident Donald Trump für die Spitze der Notenbank den früheren Fed-Gouverneur Kevin Warsh nominiert hat. Dies schürte Zweifel, dass es tatsächlich zu einer deutlichen Lockerung der Geldpolitik kommen wird. Warsh galt lange als geldpolitischer Falke, hat sich also tendenziell für höhere Zinsen eingesetzt. Zuletzt sprach er sich aber für Leitzinssenkungen aus. Während dies die US-Börsen belastete, konnten die Börsen hierzulande ihr Plus etwas ausbauen.

    Mit einem Anstieg um 0,95 Prozent auf 5.947,81 Punkte erholte sich der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 am Freitag von seinen Verlusten der beiden Vortage. Seine Wochenbilanz konnte er fast noch ausgleichen.

    Außerhalb der Eurozone gewann der britische Leitindex FTSE 100 0,51 Prozent auf 10.223,54 Zähler. Mit dem schweizerischen SMI ging es um 0,31 Prozent auf 13.188,26 Punkte nach oben./tih/he





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

