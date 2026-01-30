DZ BANK stuft ING GROEP N.V. auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für ING von 24 auf 27,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die niederländische Großbank habe gute Quartalszahlen vorgelegt und die Weichen für weiteres Wachstum gestellt, schrieb Philipp Häßler in einer am Freitag vorliegenden Studie./niw/heVeröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 15:39 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 16:17 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ING Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,06 % und einem Kurs von 24,68EUR auf Tradegate (30. Januar 2026, 18:08 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Philipp Häßler

Analysiertes Unternehmen: ING GROEP N.V.

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

