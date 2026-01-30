Scherzer & Co. AG: NAV am 30.01.2026 – Alles Wichtige auf einen Blick
Scherzer & Co. AG im Fokus: Ein Blick auf NAV, Beteiligungen und aktuelle Entwicklungen rund um Rocket Internet, Weleda, 1&1 und weitere Kerninvestments.
Foto: Maciej Bledowski - stock.adobe.com
- Der Net Asset Value (NAV) der Scherzer & Co. AG beträgt am 30.01.2026 3,47 Euro je Aktie, was 27,05% unter dem aktuellen Kurs von 2,60 Euro liegt.
- Die Bewertung basiert nicht auf geprüften Abschlusszahlen und berücksichtigt keine Nachbesserungsrechte oder Steuern.
- Die zehn größten Aktienpositionen der Gesellschaft sind unter anderem Rocket Internet SE, Weleda AG und 1&1 AG.
- 1&1 AG plant den Ausbau des modernsten Mobilfunknetzes Europas und hat bereits 27% der deutschen Haushalte erreicht.
- Allerthal-Werke AG meldete einen Jahresüberschuss von 3,8 Mio. Euro und plant eine Dividende von 1,50 Euro je Aktie.
- Die Scherzer & Co. AG ist eine Beteiligungsgesellschaft, die auf sicherheits- und chancenorientierte Investments fokussiert ist und im Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.
Der nächste wichtige Termin, Hauptversammlung, bei Scherzer ist am 27.05.2026.
Der Kurs von Scherzer lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,5700EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,39 % im
Minus.
+0,78 %
+0,79 %
+8,47 %
+9,40 %
+12,28 %
-5,88 %
+4,07 %
+56,96 %
+67,74 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte