    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsFTSE 100 IndexvorwärtsNachrichten zu FTSE 100

    ROUNDUP/Aktien Europa Schluss

    189 Aufrufe 189 0 Kommentare 0 Kommentare

    Gewinne nach Trumps Fed-Nominierung

    Für Sie zusammengefasst
    • Erholung an europäischen Aktienmärkten vor Wochenende.
    • Trump nominiert Warsh als Fed-Chef, Märkte reagieren.
    • Banken und Tech-Werte stark, Rohstoffe unter Druck.
    ROUNDUP/Aktien Europa Schluss - Gewinne nach Trumps Fed-Nominierung
    Foto: Arne Dedert - dpa

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - An den europäischen Aktienmärkten hat es vor dem Wochenende eine Erholung gegeben. Zum Thema wurde an den Finanzmärkten, dass US-Präsident Donald Trump für die Spitze der Notenbank Fed mit dem früheren Fed-Gouverneur Kevin Warsh einen Nachfolger nominierte, der eigentlich nicht als Verfechter einer zu lockeren Geldpolitik bekannt ist. Während dies die US-Börsen belastete, konnten die Aktienmärkte hierzulande ihr Plus etwas ausbauen.

    Mit einem Anstieg um 0,95 Prozent auf 5.947,81 Punkte erholte sich der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 am Freitag von seinen Verlusten der beiden Vortage. Seine Wochenbilanz konnte er fast noch ausgleichen, indem er den Abschlag auf nur noch eine Nuance reduzierte.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu EURO STOXX 50 Price Index!
    Long
    5.522,27€
    Basispreis
    4,06
    Ask
    × 14,34
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    6.343,59€
    Basispreis
    4,30
    Ask
    × 13,98
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Außerhalb der Eurozone gewann der britische Leitindex FTSE 100 0,51 Prozent auf 10.223,54 Zähler. Mit dem Schweizer SMI ging es um 0,31 Prozent auf 13.188,26 Punkte nach oben.

    Die Fed-Personalie hinterließ an den Finanzmärkten ihre Spuren und dies wirkte sich auf Sektorseite aus, indem die Rohstoffwerte mächtig unter Druck gerieten: Deren Teilindex sackte um 2,4 Prozent ab von seinem Vortagshoch seit 2008. Gold und Silber hatten ihre Höhenflüge jäh beendet und damit auf den Dollar-Anstieg sowie die Perspektive einer künftig vielleicht doch nicht so lockeren US-Geldpolitik reagiert.

    Vergleichsweise stark präsentierten sich dagegen Banken sowie Telekom- und Technologiewerte . Im Telekombereich halfen gute Vorgaben von US-Unternehmen und im Technologiebereich das deutsche Schwergewicht SAP mit einer Erholung vom Vortagseinbruch.

    ASML gewannen im Tech-Sektor etwa zwei Prozent an Wert, womit sie sich auch guten Vorgaben aus Übersee anschlossen. Verwiesen wurde dabei auf einen Kurssprung des US-Speicherherstellers Sandisk und Aussagen von Apple hinsichtlich einer Halbleiterknappheit. Bei Speicherchips komme damit ein "beispielloser Preisanstieg" einher, schrieb RBC-Experte Srini Pajjuri mit Blick auf Sandisk. Der Superzyklus mit NAND-Speichern sei "in vollem Gange".

    Nachdem es am Vortag eine Flut von Quartalszahlen gegeben hatte, war das Aufkommen am Freitag diesbezüglich überschaubarer. Positives gab es von der Swatch Group zu berichten, deren Anteile nach Vorlage von Jahreszahlen um 13 Prozent nach oben schnellten. Der Uhrenhersteller verbuchte 2025 zwar einen massiven Gewinneinbruch, aber der Markt konzentrierte sich auf die Erholungszeichen zum Jahresende hin.

    Viel Bewegung gab es auch beim Elektrogerätehersteller Electrolux , dessen Anteile der B-Gattung um 14,6 Prozent nach oben sprangen. Auch hier sahen Anleger ermutigende Anzeichen im Bericht zum vierten Quartal, das mit einer deutlichen Gewinnverbesserung einherging.

    Aktien von Signify reagierten dagegen mit einem Einbruch von über 17 Prozent auf schwache Quartalszahlen und einen enttäuschenden Ausblick. JPMorgan-Analyst Akash Gupta sprach von einer massiven Gewinnwarnung der Niederländer. Der Umsatz und vor allem das operative Ergebnis im vierten Quartal hätten enttäuscht. Auch das Profitabilitätsziel für 2026 liege klar unter der Markterwartung./tih/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,96 % und einem Kurs von 170,8 auf Tradegate (30. Januar 2026, 18:30 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -12,73 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -19,50 %.

    Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 208,92 Mrd..

    SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1900 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 249,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 150,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 270,00EUR was eine Bandbreite von -11,89 %/+58,60 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    12 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP/Aktien Europa Schluss Gewinne nach Trumps Fed-Nominierung An den europäischen Aktienmärkten hat es vor dem Wochenende eine Erholung gegeben. Zum Thema wurde an den Finanzmärkten, dass US-Präsident Donald Trump für die Spitze der Notenbank Fed mit dem früheren Fed-Gouverneur Kevin Warsh einen Nachfolger …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     