    Schaeffler - Aktie gerät unter Verkaufsdruck -5,86 % - 30.01.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Schaeffler Aktie bisher Verluste von -5,86 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Schaeffler Aktie.

    Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com

    Schaeffler Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 30.01.2026

    Am heutigen Handelstag musste die Schaeffler Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -5,86 % im Minus. Der Kursrückgang der Schaeffler Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,67 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,86 % im Minus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Schaeffler in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +47,98 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Schaeffler Aktie damit um -11,67 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +25,10 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Schaeffler +23,75 % gewonnen.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,55 % geändert.

    Schaeffler Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -11,67 %
    1 Monat +25,10 %
    3 Monate +47,98 %
    1 Jahr +149,22 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Schaeffler Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die aktuelle Kursentwicklung der Schaeffler Aktie, die von einem Rückgang von 11,66 Euro auf 9,65 Euro geprägt ist. Analysten äußern Skepsis, da der Kurs von den fundamentalen Daten abweicht. Ein Insiderverkauf eines Vorstandsmitglieds wird als möglicher Auslöser für den Kurssturz diskutiert. Dennoch zeigen sich einige Marktteilnehmer optimistisch für zukünftige Entwicklungen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Schaeffler eingestellt.

    Informationen zur Schaeffler Aktie

    Es gibt 945 Mio. Schaeffler Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,08 Mrd.EUR € wert.

    Schwache Wochenbilanz trotz Erholung im Dax


    Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Freitag etwas vom Kursrutsch am Vortag erholt. Der Dax stieg um 0,94 Prozent auf 24.538,81 Punkte, nachdem er tags zuvor mehr als zwei Prozent verloren hatte. Auf Wochensicht steht damit für den deutschen …

    DAX trotzt US-Schwäche: Standardwerte robust – Nebenwerte unter Druck


    Die Börsen zeigen sich heute zweigeteilt: Während der DAX trotzig zulegt und Technologiewerte stabil bleiben, geraten Nebenwerte und US-Indizes spürbar unter Druck.

    Dax auf Erholungskurs nach schwacher Woche


    Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Freitag vom Kursrutsch am Vortag etwas erholt. Inflationsdaten aus Deutschland hatte keinen größeren Einfluss auf die wichtigen Indizes. Die Verbraucherpreise lagen im Januar um 2,1 Prozent über dem Niveau des …

    Schaeffler Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Schaeffler Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Schaeffler Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Schaeffler

    -8,07 %
    -15,15 %
    +23,56 %
    +45,51 %
    +144,05 %
    +54,31 %
    +53,85 %
    -31,77 %
    -32,04 %
    ISIN:DE000SHA0100WKN:SHA010



    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
