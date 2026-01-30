BARCLAYS stuft DEUTSCHE BANK AG auf 'Overweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für die Deutsche Bank nach Jahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Die Prognose für 2026 deute darauf hin, dass der Konsens für den Gewinn je Aktie unverändert bleibe, schrieb Flora Bocahut in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Deutsche Bank biete weiterhin starkes Gewinnwachstum - und dies zu einer Bewertung unter dem Sektorschnitt./rob/niw/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 13:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 13:57 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,98 % und einem Kurs von 33,05EUR auf Tradegate (30. Januar 2026, 19:16 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE BANK AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 39
Kursziel alt: 39
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
