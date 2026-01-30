JEFFERIES stuft Adyen auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen vor Geschäftszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1850 Euro belassen. Der Zahlungsdienstleister dürfte für das zweite Halbjahr von einem Nettoumsatz berichten, der etwas über dem implizierten Ausblick auf das vierte Quartal liege, schrieb Hannes Leitner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts guter Aussichten für 2026 sei der aktuelle Aktienkurs ein attraktiver Einstiegszeitpunkt./rob/niw/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 10:57 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 10:57 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,59 % und einem Kurs von 1.251EUR auf Tradegate (30. Januar 2026, 19:16 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Hannes Leitner

Analysiertes Unternehmen: Adyen

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1850

Kursziel alt: 1850

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

