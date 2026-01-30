JEFFERIES stuft Adyen auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen vor Geschäftszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1850 Euro belassen. Der Zahlungsdienstleister dürfte für das zweite Halbjahr von einem Nettoumsatz berichten, der etwas über dem implizierten Ausblick auf das vierte Quartal liege, schrieb Hannes Leitner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts guter Aussichten für 2026 sei der aktuelle Aktienkurs ein attraktiver Einstiegszeitpunkt./rob/niw/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 10:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 10:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,59 % und einem Kurs von 1.251EUR auf Tradegate (30. Januar 2026, 19:16 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Hannes Leitner
Analysiertes Unternehmen: Adyen
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1850
Kursziel alt: 1850
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
