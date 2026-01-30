ROUNDUP
Gold und Silber weiten Verluste aus - Fed-Nominierung belastet
- Gold und Silber verlieren im US-Handel weiter.
- Unsicherheit über US-Geldpolitik belastet Preise stark.
- Geopolitische Risiken stützen Edelmetallpreise weiterhin.
LONDON (dpa-AFX) - Nach ihrer jüngsten Rekordjagd haben Gold und Silber am Freitag im US-Handel ihre Verluste ausgeweitet. Vor allem die Unsicherheit um die künftige Geldpolitik der US-Notenbank belastete weiter.
Der Preis für eine Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) sank bis auf knapp unter 4.700 US-Dollar. Zuletzt notierte er etwa 60 Dollar über der Marke. Seit Jahresbeginn liegt die Feinunze noch zehn Prozent im Plus.
Beim Silber war die Entwicklung noch deutlich dramatischer. Zuletzt kostete eine Feinunze gut 74 Dollar. Zeitweise fiel der Preis auch unter diese Marke. Am Donnerstag hatte Silber noch ein Rekordhoch von 121,65 Dollar erreicht. Im bisherigen Jahresverlauf liegt der Silberpreise nur hoch 4 Prozent höher.
US-Präsident Donald Trump hat den früheren Fed-Gouverneur Kevin Warsh als Nachfolger für US-Notenbank-Chef Jerome Powell vorgeschlagen. Dies hat an den Märkten Zweifel geschürt, dass es tatsächlich zu einer deutlichen Lockerung der Geldpolitik kommen wird. Die Erwartungen von Zinssenkungen hatte zuletzt die Edelmetallpreise gestützt. Warsh galt lange als geldpolitischer Falke, hat sich also tendenziell für höhere Zinsen eingesetzt. Zuletzt übte er allerdings auch Kritik an den hohen Zinsen. Er fordert stattdessen einen weiteren Abbau der Anleihebestände der Notenbank. Dies könnte den Finanzmärkten Liquidität entziehen und auch die Edelmetallpreise belasten.
Commerzbank-Expertin Thu Lan Nguyen warnt davor, zuviel aus der Nominierung abzuleiten: "Der US-Präsident hat hinreichend klargemacht, dass er deutlich niedrigere Zinsen sehen will. Davon wird er wohl kaum schnell ablassen." Man erwarte, dass die Fed auf diesen Druck auch reagieren werde. "Das spricht dafür, dass der Goldpreis grundsätzlich gut unterstützt bleiben wird", schreibt Nguyen. "Das Ausmaß der Korrektur legt auch nahe, dass Marktteilnehmer nach dem rapiden Preisanstieg nur auf eine Gelegenheit für Gewinnmitnahmen gewartet haben."
Gestützt wurden die Edelmetallpreise zuletzt auch durch die gestiegenen geopolitischen Risiken. So hat US-Außenminister Marco Rubio dem Iran mit einem militärischen Präventivschlag gedroht, falls die Führung in Teheran Angriffe auf US-Einrichtungen plane. An den Finanzmärkten schürt das Sorgen vor einem Übergreifen der geopolitischen Risiken auf die gesamte Region am Persischen Golf. Irans Außenminister Abbas Araghtschi hat angesichts der Spannungen mit den USA gesagt, sein Land sei sowohl für Verhandlungen als auch für einen Krieg bereit.
Edelmetalle - allen voran Gold - gelten bei vielen Investoren als sichere Häfen in Krisenzeiten. Silber ist zudem ein wichtiges Industriemetall, das für viele Anwendungen rund um KI, Robotik und Energie benötigt wird./jsl/he
Mein Gott, wieder seitenweise so viel Müll geschrieben!!! Kaum fällt es mal, kommen die üblichen Verdächtigen wieder aus ihren Löchern. Egal ob der Björn,Justi, Keili , oder Profitjäger usw. Tagelang im Anstieg nix gehört von denen, man war das schön. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gif
Ein paar allgemeine Gedanken
Was mich hier im Forum etwas wundert: Normalerweise finden sich bei einer Blase zig Leute,
die schreiben, dass sie jetzt bei X einsteigen oder aufstocken, weil es ja nur noch nach oben gehen kann.
Realität hier ist aber: Fast niemand schreibt, dass er gerade erst eingestiegen ist oder er aufstockt.
Aber ein paar "glänzen" mit (IMHO realitätsfernen) Prognosen, dass Silber in ein paar Monaten auf 50 USD ist.
Ein paar (die offensichtlich long sind) schreiben, wie sie sich mit Short-Zertifikation gegen einen Absturz zumindest teilweise absichern wollen.
Ein paar schreiben, dass sie (sinngemäß) dem Braten nicht ganz trauen und nicht wissen, wohin es noch gehen könnte.
Ein paar reden, dass man doch ein paar Gewinnmitnahmen tätigt.
Aber niemand schreibt, dass er heute in Silber eingestiegen und mit 20% seines Depotswertes auf Silber setzt.
Ich kann hier keine Euphorie sehen!
@Taxler die angeblich über Silber reden
Hat das irgendjemand in den letzten Wochen wirklich erlebt?
Ich schildere dafür ein anderes Erlebnis: Ich frage eine nicht-börseninteressierte Bekannte:
"Es gibt ja div. (Edel)Metalle: Gold, Silber, Platin, Kupfer, ... weiß du was davon in den letzten Wochen besonders gut gelaufen ist?"
Antwort: "Keine Ahnung"
Ich glaube viele unterschätzen, wie egal vielen Menschen Silber bzw. Edelmetalle allgemein sind. Ja, beim Durchbruch durch 100 USD (Silber)
und 5000 USD (bei Gold) gab es jetzt einmalig ein paar Zeitungsmeldungen, aber mehr auch nicht.
Von einer Euphorie wie es sie vor ca. einem Jahr bei z.B. Bitcoin noch gab, sind wir weit entfernt.
IMHO erleben wir eine Welt, die sich neu orientiert. Die dem Thema Rohstoffe eine ganz neue Bedeutung gibt
und wo ganz einfach eine Preisfindungsphase stattfindet, bei der man bestenfalls 6 Monate im Nachhinein sagen kann, dass sie abgeschlossen ist.
Im Gegensatz zu Bitcoin (vor einem Jahr) erlebe ich auch kaum jemanden (sei es Forum oder Youtube-Videos), wo jemand ernsthaft an 200 USD, 500 USD oder
1000 USD glaubt wird (ok, man auch daran liegen, dass ich alle Kursziele/Prognosen über 200 USD nicht ernst nehmen kann).
Die meisten Youtuber die es überhaupt wagen von 200 USD oder 300 USD zu reden, sagen klar dazu, dass sie keine Ahnung haben, wann und in welchem Preisbereich der Silberanstieg endet und betonen die Gefahr, dass es einen massiven Absturz geben kann.
Angesichts dieser Konstellation hatte ich heute zwar (um ca. 13:00) mit ca. 112 USD eine Verkaufsorder für meinen März-Silber-Kontrakt eingegeben,
aber angesichts meiner obigen Einschätzung der Lage (siehe oben) im Stundentakt um 1 USD angehoben und mitterweile bin ich bei 118 USD und werde die Order vielleicht morgen komplett löschen. Eine derartige Kursstärke habe ich noch nie erlebt und wie oben dargelegt sehe ich kaum eine Blase, die bald (=in den nächsten Tagen) platzen wird
Ja, jede Fahnenstange wird abverkauft, aber vielleicht endet sie erst bei 300 USD, dann fällt Silber auf 150 und pendelt sich dann
zwischen 200 und 250 ein.
Aber vielleicht endet die Fahnenstange auch in ein paar Minuten bei 114,50 USD ... we will see