Gold und Silber weiten Verluste aus - Fed-Nominierung belastet

Ein paar allgemeine Gedanken





@Blasenthese

Was mich hier im Forum etwas wundert: Normalerweise finden sich bei einer Blase zig Leute,

die schreiben, dass sie jetzt bei X einsteigen oder aufstocken, weil es ja nur noch nach oben gehen kann.





Realität hier ist aber: Fast niemand schreibt, dass er gerade erst eingestiegen ist oder er aufstockt.

Aber ein paar "glänzen" mit (IMHO realitätsfernen) Prognosen, dass Silber in ein paar Monaten auf 50 USD ist.

Ein paar (die offensichtlich long sind) schreiben, wie sie sich mit Short-Zertifikation gegen einen Absturz zumindest teilweise absichern wollen.

Ein paar schreiben, dass sie (sinngemäß) dem Braten nicht ganz trauen und nicht wissen, wohin es noch gehen könnte.

Ein paar reden, dass man doch ein paar Gewinnmitnahmen tätigt.





Aber niemand schreibt, dass er heute in Silber eingestiegen und mit 20% seines Depotswertes auf Silber setzt.





Ich kann hier keine Euphorie sehen!





@ die angeblich über Silber reden

Hat das irgendjemand in den letzten Wochen wirklich erlebt?





Ich schildere dafür ein anderes Erlebnis: Ich frage eine nicht-börseninteressierte Bekannte:

"Es gibt ja div. (Edel)Metalle: Gold, Silber, Platin, Kupfer, ... weiß du was davon in den letzten Wochen besonders gut gelaufen ist?"

Antwort: "Keine Ahnung"





Ich glaube viele unterschätzen, wie egal vielen Menschen Silber bzw. Edelmetalle allgemein sind. Ja, beim Durchbruch durch 100 USD (Silber)

und 5000 USD (bei Gold) gab es jetzt einmalig ein paar Zeitungsmeldungen, aber mehr auch nicht.





Von einer Euphorie wie es sie vor ca. einem Jahr bei z.B. Bitcoin noch gab, sind wir weit entfernt.

IMHO erleben wir eine Welt, die sich neu orientiert. Die dem Thema Rohstoffe eine ganz neue Bedeutung gibt

und wo ganz einfach eine Preisfindungsphase stattfindet, bei der man bestenfalls 6 Monate im Nachhinein sagen kann, dass sie abgeschlossen ist.





Im Gegensatz zu Bitcoin (vor einem Jahr) erlebe ich auch kaum jemanden (sei es Forum oder Youtube-Videos), wo jemand ernsthaft an 200 USD, 500 USD oder

1000 USD glaubt wird (ok, man auch daran liegen, dass ich alle Kursziele/Prognosen über 200 USD nicht ernst nehmen kann).





Die meisten Youtuber die es überhaupt wagen von 200 USD oder 300 USD zu reden, sagen klar dazu, dass sie keine Ahnung haben, wann und in welchem Preisbereich der Silberanstieg endet und betonen die Gefahr, dass es einen massiven Absturz geben kann.





Angesichts dieser Konstellation hatte ich heute zwar (um ca. 13:00) mit ca. 112 USD eine Verkaufsorder für meinen März-Silber-Kontrakt eingegeben,

aber angesichts meiner obigen Einschätzung der Lage (siehe oben) im Stundentakt um 1 USD angehoben und mitterweile bin ich bei 118 USD und werde die Order vielleicht morgen komplett löschen. Eine derartige Kursstärke habe ich noch nie erlebt und wie oben dargelegt sehe ich kaum eine Blase, die bald (=in den nächsten Tagen) platzen wird





Ja, jede Fahnenstange wird abverkauft, aber vielleicht endet sie erst bei 300 USD, dann fällt Silber auf 150 und pendelt sich dann

zwischen 200 und 250 ein.

Aber vielleicht endet die Fahnenstange auch in ein paar Minuten bei 114,50 USD ... we will see