Börsen Update USA - 30.01. - US Tech 100 schwach -0,97 %

Der Dow Jones steht bei 48.800,23 PKT und verliert bisher -0,48 %.

Top-Werte: Verizon Communications +11,65 %, Chevron Corporation +2,64 %, Coca-Cola +2,56 %, Sherwin-Williams +2,29 %, Merck & Co +2,26 %

Flop-Werte: American Express -1,86 %, 3M -1,23 %, Nike (B) -1,13 %, Unitedhealth Group -0,97 %, Apple -0,53 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 25.628,20 PKT und fällt um -0,97 %.

Top-Werte: Charter Communications Registered (A) +9,08 %, T-Mobile US +4,96 %, Tesla +4,82 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +3,89 %, PepsiCo +2,97 %

Flop-Werte: Western Digital -11,91 %, AppLovin Registered (A) -11,80 %, Seagate Technology Holdings -10,30 %, Take-Two Interactive Software -8,25 %, Shopify -5,96 %

Der S&P 500 steht aktuell (20:00:45) bei 6.938,84 PKT und fällt um -0,36 %.

Top-Werte: Verizon Communications +11,65 %, Charter Communications Registered (A) +9,08 %, Colgate-Palmolive +7,04 %, Air Products & Chemicals +6,92 %, T-Mobile US +4,96 %

Flop-Werte: Western Digital -11,91 %, AppLovin Registered (A) -11,80 %, Seagate Technology Holdings -10,30 %, Newmont Corporation -8,95 %, Take-Two Interactive Software -8,25 %