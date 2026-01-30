Aurubis Aktie verliert deutlich an Wert - 30.01.2026

Die Aurubis Aktie ist bisher um -5,85 % auf 158,65€ gefallen. Das sind -9,85 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,53 %, geht es heute bei der Aurubis Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Aurubis ist ein führender Kupferproduzent und Recycler mit starker Marktstellung in Europa und globalem Einfluss. Hauptprodukte sind Kupferkathoden und -produkte. Wichtige Konkurrenten sind Glencore und Codelco. Das Unternehmen punktet mit Recyclingkompetenz und nachhaltigen Prozessen.

Obwohl die Aurubis Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +47,25 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Aurubis Aktie damit um +11,04 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +38,53 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Aurubis eine positive Entwicklung von +36,62 % erlebt.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,09 % geändert.

Aurubis Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +11,04 % 1 Monat +38,53 % 3 Monate +47,25 % 1 Jahr +131,79 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Aurubis Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um starke Kursbewegungen und Meldungen zur Bewertung: Aurubis hob die Jahres‑EBT‑Prognose wegen gestiegener Metallpreise und hoher Kupfernachfrage an, was fundamental positiv gesehen wird. Parallel wird eine Stimmrechtsmeldung zu Goldman Sachs diskutiert — offen bleibt, ob es echte Aktienkäufe oder derivative/geleaste Absicherungspositionen sind und welche Wirkung das auf Kurs, Volatilität und Bewertung hat.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Aurubis eingestellt.

Informationen zur Aurubis Aktie

Es gibt 45 Mio. Aurubis Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,12 Mrd.EUR € wert.

Die Börsen zeigen sich heute zweigeteilt: Während der DAX trotzig zulegt und Technologiewerte stabil bleiben, geraten Nebenwerte und US-Indizes spürbar unter Druck.

Anleger brauchen aktuell starke Nerven. Nachdem Gold und Silber zur Jahreswende durch die Decke gegangen sind, kommt jetzt die Korrektur - für die Rohstoffe und die Aktien aus der Branche. Wie sollten Anleger reagieren?

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

KGHM Polska Miedz, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -12,56 %. Glencore notiert im Minus, mit -3,19 %.

Aurubis Aktie jetzt kaufen?

Ob die Aurubis Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Aurubis Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.