    Marktgeflüster

    Silber, Gold: Der inszenierte Crash - Fed-Chef und Dollar-Rettung!

    Warsh gilt als "hawkish": er will die Bilanzsumme der Fed reduzieren (bedeutet weniger Liquidität für die Märkte) und den Fed-Put abschaffen (Unterstützung der Märkte durch die Fed)

    Silber crasht mehr als 20%, Gold mehr als 8% nach der Nominierung des neuen Fed-Chefs Kevin Warsh durch Donald Trump! Warum passiert das? Warsh gilt als "hawkish": er will die Bilanzsumme der Fed reduzieren (bedeutet weniger Liquidität für die Märkte) und den Fed-Put abschaffen (Unterstützung der Märkte durch die Fed). Nun waren vor allem Gold und Silber (aber auch andere Metalle wie Platin und Palladium) zuletzt massiv gestiegen und überkauft - nun ändert sich mit Warsh das Narrativ. Die Frage aber ist, ob er wirklich so agiert, wie die Märkte glauben - oder ob er schließlich nicht doch die Interessen von Donald Trump durchsetzen wird und so das "Debasement" weitergeht. Trump jedenfalls glaubt das: heute sagte er, dass Warsh die Zinsen senken werde, ohne dass er auf die Fed Druck ausüben müsse. Sollte am Wochenende die US-Attacke auf den Iran kommen, dürfte das Gold jedoch wieder unterstützen..

    Hinweise aus Video:

    1. Gold- und Silberminen - Newsletter: https://www.renditemanufaktur.de/LM/Minenliste/willkommen-fwy

    2. China ist die Gold-Waschanlage für Russland!

     

    Das Video "Silber, Gold: Der inszenierte Crash - Fed-Chef und Dollar-Rettung! " sehen Sie hier..




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Markus Fugmann
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de.
    Verfasst von Markus Fugmann
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
