    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Mexiko warnt vor humanitärer Krise in Kuba nach US-Drohung

    Für Sie zusammengefasst
    • Mexiko warnt vor humanitärer Krise in Kuba.
    • US-Zolldrohung gefährdet Ölversorgung und Dienstleistungen.
    • Kuba leidet unter Stromausfällen und Wirtschaftskrise.
    Mexiko warnt vor humanitärer Krise in Kuba nach US-Drohung
    Foto: Jan Woitas - dpa

    TIJUANA (dpa-AFX) - Nach der US-Zolldrohung gegen Kubas Öllieferanten warnt Mexiko vor einer humanitären Krise großen Ausmaßes auf der sozialistischen Karibikinsel. Gefährdet seien der Betrieb von Krankenhäusern, die Lebensmittelversorgung und weitere grundlegende Dienstleistungen, sagte Präsidentin Claudia Sheinbaum. Die kubanische Bevölkerung befinde sich bereits jetzt in einer schwierigen Lage.

    US-Präsident Donald Trump hat Ländern, von denen Kuba sein Öl bezieht, mit Zusatzzöllen gedroht. Mexiko ist einer der größten Öllieferanten des von der Kommunistischen Partei regierten Staates - und zugleich der wichtigste Handelspartner der Vereinigten Staaten. Bereits vor dem US-Militäreinsatz in Venezuela, einem wichtigen Verbündeten Kubas, hatten sich die mexikanischen Erdöllieferungen an die Insel erhöht.

    Die mexikanische Regierung werde sich an US-Außenminister Marco Rubio wenden, um die genauen Details von Trumps Verordnung zu erfahren, sagte Sheinbaum in der Grenzstadt Tijuana. "Wir wollen unser Land in Bezug auf die Zölle nicht gefährden". Gleichzeitig wolle man bekräftigen, dass eine humanitäre Krise auf Kuba verhindert werden müsse.

    Kuba macht die USA für seine Wirtschaftskrise verantwortlich

    Medienberichten zufolge soll Mexiko in den vergangenen Tagen bereits die Öllieferungen nach Kuba auf Druck der USA hin reduziert haben, allerdings gibt es dafür keine offizielle Bestätigung.

    Auf Kuba kommt es wegen des maroden Zustands des Stromnetzes und des Erdölmangels immer wieder zu Blackouts. Oft fällt für 12 oder mehr Stunden am Tag der Strom aus. Die Karibikinsel steckt aktuell in einer ihrer schwersten Wirtschaftskrisen seit dem Sieg der Revolution unter Fidel Castro im Jahr 1959./aso/DP/he




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Mexiko warnt vor humanitärer Krise in Kuba nach US-Drohung Nach der US-Zolldrohung gegen Kubas Öllieferanten warnt Mexiko vor einer humanitären Krise großen Ausmaßes auf der sozialistischen Karibikinsel. Gefährdet seien der Betrieb von Krankenhäusern, die Lebensmittelversorgung und weitere grundlegende …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     