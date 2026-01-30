pferdewetten.de AG: Einmaleffekte drücken EBITDA 2024 auf -18,8 Mio. €
Trotz kräftigem Wachstum bei Umsatz und GGR rutscht das EBITDA der pferdewetten.de AG 2024 tief ins Minus – vor allem wegen einmaliger Wertberichtigungen. 2025 soll die Wende gelingen.
Foto: stock.adobe.com
- Das EBITDA der pferdewetten.de AG wird für 2024 voraussichtlich bei minus 18,8 Mio. Euro liegen, bedingt durch einmalige bilanzielle Anpassungen.
- Die Anpassungen resultieren hauptsächlich aus Wertberichtigungen auf Ausleihungen und Forderungen, die das EBITDA um rund 9 Mio. Euro belasten.
- Der Vorstand hatte zuvor ein EBITDA im hohen negativen einstelligen Millionenbereich für 2024 erwartet.
- Der Gross Gaming Revenue (GGR) betrug 2024 etwa 68,4 Mio. Euro, während der Umsatz auf rund 46,3 Mio. Euro anstieg (plus 82 % im Vergleich zum Vorjahr).
- Für 2025 wird ein weiteres Umsatzwachstum von über 20 % auf etwa 55 bis 57 Mio. Euro erwartet, mit einer EBITDA-Guidance von plus 0,7 bis 1,2 Mio. Euro.
- Die Informationen stammen aus einer Insidermitteilung, die gemäß der EU-Verordnung übermittelt wurde.
Der Kurs von Pferdewetten.de lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,7250EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,68 % im
Minus.
-4,64 %
-1,84 %
+7,03 %
-7,74 %
-32,51 %
-72,60 %
-77,52 %
+2,69 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte