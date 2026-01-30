    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPferdewetten.de AktievorwärtsNachrichten zu Pferdewetten.de
    pferdewetten.de AG: Einmaleffekte drücken EBITDA 2024 auf -18,8 Mio. €

    Trotz kräftigem Wachstum bei Umsatz und GGR rutscht das EBITDA der pferdewetten.de AG 2024 tief ins Minus – vor allem wegen einmaliger Wertberichtigungen. 2025 soll die Wende gelingen.

    • Das EBITDA der pferdewetten.de AG wird für 2024 voraussichtlich bei minus 18,8 Mio. Euro liegen, bedingt durch einmalige bilanzielle Anpassungen.
    • Die Anpassungen resultieren hauptsächlich aus Wertberichtigungen auf Ausleihungen und Forderungen, die das EBITDA um rund 9 Mio. Euro belasten.
    • Der Vorstand hatte zuvor ein EBITDA im hohen negativen einstelligen Millionenbereich für 2024 erwartet.
    • Der Gross Gaming Revenue (GGR) betrug 2024 etwa 68,4 Mio. Euro, während der Umsatz auf rund 46,3 Mio. Euro anstieg (plus 82 % im Vergleich zum Vorjahr).
    • Für 2025 wird ein weiteres Umsatzwachstum von über 20 % auf etwa 55 bis 57 Mio. Euro erwartet, mit einer EBITDA-Guidance von plus 0,7 bis 1,2 Mio. Euro.
    • Die Informationen stammen aus einer Insidermitteilung, die gemäß der EU-Verordnung übermittelt wurde.

    Der Kurs von Pferdewetten.de lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,7250EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,68 % im Minus.


