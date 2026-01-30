Abcourt schließt vorrangige Fremdfinanzierung in Höhe von 30 Millionen US$ und Abnahmevereinbarung mit Glencore ab

Rouyn-Noranda, Kanada, 30. Januar 2026 / IRW-Press / Abcourt Mines Inc. („Abcourt“ oder das „Unternehmen“) (TSX Venture: ABI) (OTCQB: ABMBF) freut sich bekannt zu geben, dass es heute (das „Abschlussdatum“) seine zuvor angekündigte Transaktion mit Glencore AG („Glencore“) abgeschlossen hat, die eine vorrangig besicherte Schuldverschreibung mit einem Nennwert von bis zu 30 Millionen US$ (die „Schuldverschreibung“) und verschiedene Begleitvereinbarungen umfasst, darunter eine Abnahmevereinbarung für alle Produkte aus der Mine Sleeping Giant des Unternehmens (zusammenfassend als „Transaktion“ bezeichnet). Die Transaktion wurde bereits am 22. Dezember 2025 angekündigt.

Abcourt wurde von Glencore eine erste Tranche von 18,125 Millionen US$ zur Verfügung gestellt. Eine zweite Tranche von bis zu 11,875 Millionen US$ kann nach Wahl des Unternehmens im Dezember 2026 oder Januar 2027 in Anspruch genommen werden.

Gleichzeitig mit der Schuldverschreibung haben Abcourt und Glencore eine Abnahmevereinbarung abgeschlossen, wonach Glencore 100 % der Gold- (Au) und Silber (Ag)-Dore-Produktion aus der Mine Sleeping Giant für eine Mindestlaufzeit von 6 Jahren abnehmen wird (die „Abnahme“).

Abcourt und Glencore schlossen außerdem Vereinbarungen, die Glencore bestimmte Abnahme- und Finanzierungsrechte in Bezug auf das Projekt Flordin-Cartwright und andere Vermögenswerte von Abcourt einräumen.

Pascal Hamelin, President und CEO von Abcourt, sagte: „Wir freuen uns sehr, diese Zusammenarbeit mit einem so wichtigen Akteur in unserer Branche eingehen zu können. Glencore kann uns nicht nur mit seinem Wissen und seiner Expertise in vielen Bereichen unterstützen, sondern uns auch dabei helfen, das volle Potenzial vieler unserer großartigen Vermögenswerte durch die Nutzung seiner derzeitigen Verarbeitungsprozesse zu erschließen. Glencore verfügt über die Mittel, um uns dabei zu helfen, das Projekt Flordin viel schneller zu starten und unsere Basismetallprojekte wie Barvue oder Aldermac voranzutreiben. Ein Partner mit finanziellen Ressourcen, der ausdrücklich das Recht auf Beteiligung an allen unseren künftigen Finanzierungspaketen ersucht hatte, sichert die Zukunft unseres Unternehmens und schafft Verlässlichkeit für unsere Aktionäre.“