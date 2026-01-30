Prosus Registered (N) Aktie knickt ein - 30.01.2026

Mit einer Performance von -3,22 % musste die Prosus Registered (N) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die Talfahrt der Prosus Registered (N) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,54 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 48,24€, mit einem Minus von -3,22 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Prosus ist ein führendes globales Technologie-Investmentunternehmen mit einem diversifizierten Portfolio in wachstumsstarken Sektoren.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Prosus Registered (N) Verluste von -22,35 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Prosus Registered (N) Aktie damit um -5,74 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,55 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Prosus Registered (N) um -8,68 % verloren.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,06 % geändert.

Prosus Registered (N) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,74 % 1 Monat -8,55 % 3 Monate -22,35 % 1 Jahr +36,29 %

Informationen zur Prosus Registered (N) Aktie

Es gibt 2 Mrd. Prosus Registered (N) Aktien. Damit ist das Unternehmen 115,01 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 30.01.2026 im E-Stoxx 50.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Prosus Registered (N) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Prosus Registered (N) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Prosus Registered (N) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.