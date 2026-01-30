    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDANONE AktievorwärtsNachrichten zu DANONE
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Danone ruft in Deutschland bestimmte Babynahrung zurück

    Für Sie zusammengefasst
    • Danone ruft Aptamil-Babynahrung wegen Cereulid zurück.
    • Betroffene Chargen: Pre, 1 DE, Profutura Pre D.
    • Rückgabe ohne Kassenbon, Kaufpreis wird erstattet.
    Danone ruft in Deutschland bestimmte Babynahrung zurück
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT AM MAIN (dpa-AFX) - Der Lebensmittelhersteller Danone ruft in Deutschland mehrere Chargen seiner Babynahrung der Marke "Aptamil" zurück. Wie das Unternehmen mitteilte, könnte darin der Giftstoff Cereulid enthalten sein. In Abstimmung mit den zuständigen deutschen Behörden würden drei Chargen zurückgerufen. Betroffen sind den Angaben zufolge:

    * Aptamil Pronutra Pre (1,2 Kilogramm-Packung) mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 19. November 2026

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Danone SA!
    Long
    59,91€
    Basispreis
    0,59
    Ask
    × 10,78
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    71,34€
    Basispreis
    0,61
    Ask
    × 10,77
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    * Aptamil Pronutra 1 DE (800 Gramm-Packung) mit dem
    Mindesthaltbarkeitsdatum 10. November 2026

    * Aptamil Profutura Pre D (800 Gramm-Packung) mit dem
    Mindesthaltbarkeitsdatum 20. April 2027

    Eltern, die die genannten Chargen vorrätig haben, werden gebeten, die Produkte nicht weiter zu füttern, sondern zurückzugeben. Der Kaufpreis werde auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet, heißt es in der Mitteilung.

    Cereulid ist ein Toxin, das nach Angaben des Bundesinstituts für Risikobewertung durch das Bakterium Bacillus cereus entstehen kann. Es könne Übelkeit und Erbrechen hervorrufen, in seltenen Fällen auch schwere lebensbedrohliche Vergiftungen.

    Anfang des Monats hatte bereits der Nahrungsmittelkonzern Nestlé Säuglingsnahrungsprodukte wegen desselben Toxins zurückgerufen. Betroffen waren verschiedene Pulver und Flüssigkeiten in Dosen, Schachteln und Flaschen der Marken "Beba" und "Alfamino"./mkk/DP/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nestle Aktie

    Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,91 % und einem Kurs von 65,86 auf Tradegate (30. Januar 2026, 20:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nestle Aktie um +2,56 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,87 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nestle bezifferte sich zuletzt auf 205,88 Mrd..

    Nestle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7400 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 83,78CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 92,00CHF was eine Bandbreite von -7,34 %/+15,19 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Danone ruft in Deutschland bestimmte Babynahrung zurück Der Lebensmittelhersteller Danone ruft in Deutschland mehrere Chargen seiner Babynahrung der Marke "Aptamil" zurück. Wie das Unternehmen mitteilte, könnte darin der Giftstoff Cereulid enthalten sein. In Abstimmung mit den zuständigen deutschen …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     