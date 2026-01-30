Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 30.01.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Verizon Communications

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Verizon Communications im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen einen deutlichen Kursanstieg verzeichnet. Anleger erwarten, dass der Kurs auf 50 $ steigen könnte, während Barclays ein Kursziel von 43 $ angibt, was auf Unterbewertung hinweist. Zudem wird die Fusion mit Frontier als vorteilhaft für zukünftiges Wachstum angesehen.