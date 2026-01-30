Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 30.01.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 30.01.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Verizon Communications
Tagesperformance: +12,92 %
Tagesperformance: +12,92 %
Platz 1
Performance 1M: +9,30 %
Performance 1M: +9,30 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Verizon Communications
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Verizon Communications im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen einen deutlichen Kursanstieg verzeichnet. Anleger erwarten, dass der Kurs auf 50 $ steigen könnte, während Barclays ein Kursziel von 43 $ angibt, was auf Unterbewertung hinweist. Zudem wird die Fusion mit Frontier als vorteilhaft für zukünftiges Wachstum angesehen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Verizon Communications eingestellt.
Chevron Corporation
Tagesperformance: +3,67 %
Tagesperformance: +3,67 %
Platz 2
Performance 1M: +15,93 %
Performance 1M: +15,93 %
Coca-Cola
Tagesperformance: +3,09 %
Tagesperformance: +3,09 %
Platz 3
Performance 1M: +5,99 %
Performance 1M: +5,99 %
Walmart
Tagesperformance: +2,59 %
Tagesperformance: +2,59 %
Platz 4
Performance 1M: +2,99 %
Performance 1M: +2,99 %
Sherwin-Williams
Tagesperformance: +2,58 %
Tagesperformance: +2,58 %
Platz 5
Performance 1M: +7,66 %
Performance 1M: +7,66 %
Procter & Gamble
Tagesperformance: +2,47 %
Tagesperformance: +2,47 %
Platz 6
Performance 1M: +1,83 %
Performance 1M: +1,83 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte