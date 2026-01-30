Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 30.01.2026
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 30.01.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: -16,76 %
Platz 1
Performance 1M: -33,34 %
Western Digital
Tagesperformance: -14,70 %
Platz 2
Performance 1M: +63,03 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: -11,56 %
Platz 3
Performance 1M: +63,06 %
Charter Communications Registered (A)
Tagesperformance: +9,85 %
Platz 4
Performance 1M: -10,10 %
Take-Two Interactive Software
Tagesperformance: -8,19 %
Platz 5
Performance 1M: -17,54 %
KLA Corporation
Tagesperformance: -7,49 %
Platz 6
Performance 1M: +20,79 %
Shopify
Tagesperformance: -7,49 %
Platz 7
Performance 1M: -22,60 %
Micron Technology
Tagesperformance: -6,87 %
Platz 8
Performance 1M: +52,49 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Micron Technology im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während die Aktie trotz allgemeiner Marktrückgänge steigt und als günstig bewertet gilt, gibt es Bedenken hinsichtlich einer möglichen Überbewertung und externen Risiken. Das Kursziel von 450 Dollar wird fast erreicht, was einige Anleger zur Realisierung von Gewinnen anregt. Insgesamt bleibt die Stimmung optimistisch, jedoch mit Warnhinweisen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Micron Technology eingestellt.
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: -5,27 %
Platz 9
Performance 1M: +13,69 %
T-Mobile US
Tagesperformance: +5,14 %
Platz 10
Performance 1M: -8,40 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: -4,43 %
Platz 11
Performance 1M: -17,87 %
Microchip Technology
Tagesperformance: -4,15 %
Platz 12
Performance 1M: +20,66 %
PepsiCo
Tagesperformance: +4,14 %
Platz 13
Performance 1M: +5,28 %
Tesla
Tagesperformance: +3,91 %
Platz 14
Performance 1M: -9,03 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Tesla im wallstreetONLINE-Forum ist geprägt von Skepsis und Überbewertung. Die Aktie wird als stark überteuert (KGV 400) wahrgenommen, während die Kursentwicklung der letzten 14 Tage negativ war. Viele sehen die Fusionsgerüchte mit SpaceX und xAI als Panikreaktion, um von schwachen fundamentalen Zahlen abzulenken. Anleger sind misstrauisch gegenüber Musks Versprechungen und der langfristigen Werthaltigkeit von Tesla.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.
Keurig Dr Pepper
Tagesperformance: +3,91 %
Platz 15
Performance 1M: -6,93 %
Intel
Tagesperformance: -3,84 %
Platz 16
Performance 1M: +29,46 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel
Das Anleger-Sentiment zu Intel im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während die neuen Panther Lake Prozessoren als vielversprechend gelten, gibt es Bedenken hinsichtlich der Wettbewerbsfähigkeit und der finanziellen Situation. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um 20% zugelegt, jedoch bleibt die Bewertung umstritten, mit Kaufempfehlungen bei 20 € und Skepsis bei 40 €. Anleger zeigen sich vorsichtig und abwartend.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Intel eingestellt.
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: +3,79 %
Platz 17
Performance 1M: -12,69 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Microstrategy im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Anleger sehen MSTR als Hebel auf Bitcoin, diskutieren steuerliche Vor- und Nachteile und äußern Bedenken zur Selbstverwahrung von Bitcoin. Die Kursentwicklung ist volatil, und der hohe mNAV wird als wenig aussagekräftig erachtet. Insgesamt wird MSTR als riskante, aber potenziell lukrative Investition wahrgenommen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: -3,62 %
Platz 18
Performance 1M: +26,58 %
Lam Research
Tagesperformance: -3,45 %
Platz 19
Performance 1M: +35,83 %
The Kraft Heinz Company
Tagesperformance: +3,37 %
Platz 20
Performance 1M: -6,78 %
Palantir
Tagesperformance: -3,21 %
Platz 21
Performance 1M: -21,56 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Palantir
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Palantir im wallstreetONLINE-Forum ist von Unsicherheit geprägt. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt Volatilität, was einige Anleger skeptisch macht. Die bevorstehenden Quartalszahlen wecken jedoch auch Interesse an den fundamentalen Aspekten. Zudem diskutieren Nutzer über technische Optionen, was auf aktive Risikomanagement-Strategien hinweist.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Palantir eingestellt.
Gilead Sciences
Tagesperformance: +3,19 %
Platz 22
Performance 1M: +12,98 %
Mondelez International Registered (A)
Tagesperformance: +3,06 %
Platz 23
Performance 1M: +2,51 %
Comcast (A)
Tagesperformance: +2,84 %
Platz 24
Performance 1M: -3,81 %
NXP Semiconductors
Tagesperformance: -2,81 %
Platz 25
Performance 1M: +4,40 %
Cintas
Tagesperformance: +2,70 %
Platz 26
Performance 1M: -3,68 %
Ross Stores
Tagesperformance: +2,68 %
Platz 27
Performance 1M: +0,67 %
Synopsys
Tagesperformance: -2,65 %
Platz 28
Performance 1M: -3,88 %
Walmart
Tagesperformance: +2,59 %
Platz 29
Performance 1M: +2,99 %
Roper Technologies
Tagesperformance: +2,53 %
Platz 30
Performance 1M: -20,46 %
Marvell Technology
Tagesperformance: -2,37 %
Platz 31
Performance 1M: -7,58 %
Applied Materials
Tagesperformance: -2,26 %
Platz 32
Performance 1M: +25,55 %
Arm Holdings
Tagesperformance: -2,21 %
Platz 33
Performance 1M: -3,69 %
Verisk Analytics
Tagesperformance: +2,19 %
Platz 34
Performance 1M: -5,77 %
Paychex
Tagesperformance: +2,05 %
Platz 35
Performance 1M: -12,41 %
