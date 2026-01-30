Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 30.01.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 30.01.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: -17,07 %
Platz 1
Performance 1M: -33,44 %
Western Digital
Tagesperformance: -15,02 %
Platz 2
Performance 1M: +63,03 %
Verizon Communications
Tagesperformance: +12,82 %
Platz 3
Performance 1M: +9,30 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Verizon Communications
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Verizon Communications im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen einen deutlichen Kursanstieg verzeichnet. Anleger erwarten, dass der Kurs auf 50 $ steigen könnte, während Barclays ein Kursziel von 43 $ angibt, was auf Unterbewertung hinweist. Zudem wird die Fusion mit Frontier als vorteilhaft für zukünftiges Wachstum angesehen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Verizon Communications eingestellt.
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: -12,36 %
Platz 4
Performance 1M: +63,06 %
Newmont Corporation
Tagesperformance: -10,73 %
Platz 5
Performance 1M: +25,26 %
Charter Communications Registered (A)
Tagesperformance: +9,89 %
Platz 6
Performance 1M: -10,10 %
Air Products & Chemicals
Tagesperformance: +8,02 %
Platz 7
Performance 1M: +1,71 %
Take-Two Interactive Software
Tagesperformance: -7,99 %
Platz 8
Performance 1M: -17,54 %
Colgate-Palmolive
Tagesperformance: +7,88 %
Platz 9
Performance 1M: +11,98 %
Freeport-McMoRan
Tagesperformance: -7,76 %
Platz 10
Performance 1M: +20,55 %
KLA Corporation
Tagesperformance: -7,76 %
Platz 11
Performance 1M: +20,79 %
Micron Technology
Tagesperformance: -6,93 %
Platz 12
Performance 1M: +52,49 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Micron Technology im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während die Aktie trotz allgemeiner Marktrückgänge steigt und als günstig bewertet gilt, gibt es Bedenken hinsichtlich einer möglichen Überbewertung und externen Risiken. Das Kursziel von 450 Dollar wird fast erreicht, was einige Anleger zur Realisierung von Gewinnen anregt. Insgesamt bleibt die Stimmung optimistisch, jedoch mit Warnhinweisen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Micron Technology eingestellt.
Deckers Outdoor
Tagesperformance: +6,57 %
Platz 13
Performance 1M: +13,67 %
Carvana Registered (A)
Tagesperformance: -6,22 %
Platz 14
Performance 1M: -2,66 %
Albemarle
Tagesperformance: -6,07 %
Platz 15
Performance 1M: +18,50 %
Moderna
Tagesperformance: -5,89 %
Platz 16
Performance 1M: +47,44 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Moderna
Das Anleger-Sentiment zu Moderna im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend negativ, geprägt von einer Kursentwicklung von -10% in den letzten 14 Tagen. Viele Beiträge thematisieren fallende Kurse und Gewinnmitnahmen, während gleichzeitig Fortschritte in der Produktentwicklung und hohe Short-Positionen als potenzielle Risiken diskutiert werden.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Moderna eingestellt.
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: -5,56 %
Platz 17
Performance 1M: +13,69 %
International Paper
Tagesperformance: +5,52 %
Platz 18
Performance 1M: -4,21 %
Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group)
Tagesperformance: -5,49 %
Platz 19
Performance 1M: +20,12 %
AT&T
Tagesperformance: +5,11 %
Platz 20
Performance 1M: +4,82 %
T-Mobile US
Tagesperformance: +5,10 %
Platz 21
Performance 1M: -8,40 %
General Mills
Tagesperformance: +4,70 %
Platz 22
Performance 1M: -6,92 %
Church & Dwight
Tagesperformance: +4,57 %
Platz 23
Performance 1M: +14,15 %
Baxter International
Tagesperformance: +4,56 %
Platz 24
Performance 1M: -1,10 %
L3Harris Technologies
Tagesperformance: -4,53 %
Platz 25
Performance 1M: +19,67 %
Campbell Soup
Tagesperformance: +4,50 %
Platz 26
Performance 1M: -5,64 %
Altria Group
Tagesperformance: +4,38 %
Platz 27
Performance 1M: +2,66 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Altria Group
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Altria Group im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Nach einem Kursrückgang von über 5% aufgrund enttäuschender Quartalszahlen bleibt die Aktie mit einem KGV von 12 und einer Dividendenrendite von 6,8% attraktiv, jedoch schmälern Umsatzrückgänge die positive Sicht. Anleger sind unsicher, ob die Aktie trotz der hohen Dividende eine gute Investition darstellt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Altria Group eingestellt.
Axon Enterprise
Tagesperformance: -4,34 %
Platz 28
Performance 1M: -17,87 %
Tesla
Tagesperformance: +4,28 %
Platz 29
Performance 1M: -9,03 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Tesla im wallstreetONLINE-Forum ist geprägt von Skepsis und Überbewertung. Die Aktie wird als stark überteuert (KGV 400) wahrgenommen, während die Kursentwicklung der letzten 14 Tage negativ war. Viele sehen die Fusionsgerüchte mit SpaceX und xAI als Panikreaktion, um von schwachen fundamentalen Zahlen abzulenken. Anleger sind misstrauisch gegenüber Musks Versprechungen und der langfristigen Werthaltigkeit von Tesla.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.
Microchip Technology
Tagesperformance: -4,27 %
Platz 30
Performance 1M: +20,66 %
Robinhood Markets Registered (A)
Tagesperformance: -4,22 %
Platz 31
Performance 1M: -16,54 %
PepsiCo
Tagesperformance: +4,18 %
Platz 32
Performance 1M: +5,35 %
Conagra Brands
Tagesperformance: +4,17 %
Platz 33
Performance 1M: +4,59 %
Teradyne
Tagesperformance: -4,14 %
Platz 34
Performance 1M: +28,10 %
Abbott Laboratories
Tagesperformance: +4,09 %
Platz 35
Performance 1M: -16,35 %
Keurig Dr Pepper
Tagesperformance: +4,07 %
Platz 36
Performance 1M: -6,93 %
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: -3,81 %
Platz 37
Performance 1M: +26,58 %
The Kraft Heinz Company
Tagesperformance: +3,79 %
Platz 38
Performance 1M: -6,78 %
Intel
Tagesperformance: -3,76 %
Platz 39
Performance 1M: +29,46 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel
Das Anleger-Sentiment zu Intel im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während die neuen Panther Lake Prozessoren als vielversprechend gelten, gibt es Bedenken hinsichtlich der Wettbewerbsfähigkeit und der finanziellen Situation. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um 20% zugelegt, jedoch bleibt die Bewertung umstritten, mit Kaufempfehlungen bei 20 € und Skepsis bei 40 €. Anleger zeigen sich vorsichtig und abwartend.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Intel eingestellt.
GE Aerospace
Tagesperformance: +3,72 %
Platz 40
Performance 1M: -6,04 %
