JEFFERIES stuft Renk auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies Renk als Rüstungsfavoriten eingestuft. Wie Analystin Chloe Lemarie in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie schrieb, bleibt das Votum "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro. Sie stellte ihre Leitlinien für das Jahr 2026 in der Luftfahrt- und Rüstungsindustrie vor, wobei letztere Werte ihr bevorzugtes Segment sind - mit Renk als neuem "Top Pick" nach den jüngsten Kurskorrekturen in der Branche. Sie verwies dabei auf die Erwartung, dass das Unternehmen in diesem Jahr von den deutschen und europäischen Investitionen in die Verteidigung profitieren wird./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 13:07 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 13:07 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,41 % und einem Kurs von 54,14EUR auf Tradegate (30. Januar 2026, 21:41 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Chloe Lemarie

Analysiertes Unternehmen: Renk

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 75

Kursziel alt: 75

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



