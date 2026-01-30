JEFFERIES stuft Rolls-Royce auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Rolls-Royce von 1290 auf 1550 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Chloe Lemarie stellte in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie ihre Leitlinien für das Jahr 2026 in der Luftfahrt- und Rüstungsindustrie vor, wobei letztere Werte ihr bevorzugtes Segment sind. In der zivilen Luftfahrtindustrie bleibe MTU ihre erste Wahl. Rolls-Royce empfehle sich aber auch mit Blick auf die anstehenden Zahlen zum Geschäftsjahr 2025. Beide Triebwerksbauer dürften dabei die Erwartungen übertreffen und sich positiv zur Margenentwicklung bis 2030 äußern./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 13:07 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 13:07 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rolls-Royce Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,57 % und einem Kurs von 14,14EUR auf Tradegate (30. Januar 2026, 21:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Chloe Lemarie

Analysiertes Unternehmen: Rolls-Royce

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 15,5

Kursziel alt: 12,9

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m

