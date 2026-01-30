    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSartorius Vz. AktievorwärtsNachrichten zu Sartorius Vz.

    Sartorius Vz. Aktie schwach im Handel - 30.01.2026

    Am 30.01.2026 ist die Sartorius Vz. Aktie, bisher, um -3,05 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Sartorius Vz. Aktie.

    Foto: Sartorius

    Sartorius Vz. ist ein führender Anbieter von Labor- und Prozesstechnologie für die Biopharma-Industrie, bekannt für innovative Produkte und starke Marktstellung. Hauptkonkurrenten sind Thermo Fisher, Merck und Danaher. Sartorius hebt sich durch hohe Qualität und Spezialisierung auf Biopharmazeutika ab.

    Sartorius Vz. Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 30.01.2026

    Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -3,05 % verliert die Sartorius Vz. Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Die Talfahrt der Sartorius Vz. Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,55 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 235,60, mit einem Minus von -3,05 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Sartorius Vz. in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +1,36 % bestehen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -10,02 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,20 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Sartorius Vz. -5,17 % verloren.

    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,02 % geändert.

    Sartorius Vz. Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -10,02 %
    1 Monat -4,20 %
    3 Monate +1,36 %
    1 Jahr -12,16 %

    Informationen zur Sartorius Vz. Aktie

    Es gibt 37 Mio. Sartorius Vz. Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,82 Mrd.EUR € wert.

    Die Börsen zeigen sich heute zweigeteilt: Während der DAX trotzig zulegt und Technologiewerte stabil bleiben, geraten Nebenwerte und US-Indizes spürbar unter Druck.

    Top- und Flop-Aktien am 30.01.2026 im TecDAX.

    Sartorius Vz. Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Sartorius Vz. Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Sartorius Vz. Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Sartorius Vz.

    -3,05 %
    -10,02 %
    -4,20 %
    +1,36 %
    -12,16 %
    -42,15 %
    -40,73 %
    +288,24 %
    +1.963.233,33 %
    ISIN:DE0007165631WKN:716563



