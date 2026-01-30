US-Börsen lassen nach - Goldpreis bricht ein

Na gut, wenn es was zu feiern gibt will ich mich doch auch mal wieder hier melden. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/cool.gif Also, alles Gute zum Geburtstag, lieber Provinzler !!! Feier schön, egal ob bei den Gauchos oder schon wieder daheim in Marvins neuer Heimat. War mir eine Ehre, Dich vor 10 Jahren kennengelernt zu haben - weiterhin viel Glück und Erfolg. Würde mich natürlich auch interessieren wie Du zu dem Kursverlauf von Admiral stehst; aber so wie ich Dich kenne denkst Du wahrscheinlich eher an Aufstocken als an Verkaufen.





Wenn man nach 5 Jahren Haltedauer Kazatomprom schon zu den "Harten" gehört, dann ja: bin nach wie vor dabei. Und nicht unzufrieden. Immerhin gute 350% seit Kauf 2020 und dazu noch geschätzt 50-70% Dividenden auf den EK. Einziger Wermutstropfen - aber der gilt für viele meiner "Exoten": vieeel zu wenig damals gekauft. Bin ja allgemein nicht der Rohstofftyp, aber daneben hab ich ja noch einige Werte aus dem Sektor wie Rio Tinto, BHP, African Rainbow, Alphamin, Fortescue usw. Ein möglicher Aufschwung geht also nicht komplett am Depot vorbei.





wie könnte es anders sein; natürlich hab ich auch die Warsaw Stock Exchange im Depot. Und bin da seit Kauf Anfang 2025 auch schon mit 65% vorne - plus paar Dividenden. Gibt ja einige schöne Entwicklungen bei unseren Nachbarn. Die PZU seit 2021 immerhin 145% im Plus, ebenfalls zzgl. Divis. Leider nie bei der "Volksaktie" Synektik zugegriffen. Aber mit DOM Development auch gut im Geschäft. Murapol will noch nicht so, aber bei der üppigen Dividende bring ich auch gerne mal Geduld mit. Asseco und Voxel leider viel zu früh Gewinne mitgenommen und das Schönste danach verpasst.





Aber allgemein war es nicht schlecht, sich die letzten Jahre näher das Baltikum, Ost- und Südeuropa anzuschauen. Gab oftmals viel mehr zu holen als in etablierten Märkten. Hab dementsprechend neulich aufgestockt - diesmal in Rumänien. Neben meiner gutlaufenden HY-Anleihe hab ich mir Banca Transilvania (danke @Ulf) und Nuclearelectrica (bei Wilhelmstone entdeckt) gekauft.





Ebenfalls neu in meiner Liste ist Vodafone. Klarer Aufwärtstrend; und wenn man vor ca. 10 Jahren bei 2-3€ verkauft hat, kann man bei 1€ ruhig mal paar Euros riskieren. Hab im Sektor in letzter Zeit mit Magyar Telekom und der Millicom einfach wahnsinnig viel Glück gehabt und da wird man einfach mutiger.





Ansonsten verfolge ich meine beiden neulich gekauften "fallenden Messer" Victrex und Amcor etwas genauer. Toi toi toi - ist zwar noch kein klarer Aufwärtstrend, aber zumindestens fallen die nicht mehr. Würde nämlich gerne die hohen DR die nächsten Jahre einnehmen.





Ansonsten alles beim alten; auch wenn es an den Märkten manchmal etwas nervöser zugeht, hab ich meine gewünschte niedrige Vola und die Dividenden trudeln auch im Tagestakt ein. So soll es doch sein (und auch bleiben).





