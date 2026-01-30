    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsApple AktievorwärtsNachrichten zu Apple

    Apple trotz Rekordquartal erst spät im Plus - Chip-Engpässe

    • Apple-Aktien nach starken Quartalszahlen ins Plus
    • Chip-Engpässe und Kosten belasten Gewinnmargen
    • Nachfrage in China fraglich für zukünftigen Aufschwung
    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger von Apple haben eigentlich starke Quartalszahlen am Freitag erst spät goutiert. Lange Zeit wurde die Risikofreude davon gedämpft, dass der iPhone-Hersteller nach einem Rekordquartal mit Chip-Engpässen und steigenden Komponentenkosten kämpft. Nach einem Spitzen-Abschlag von 2,4 Prozent waren die Aktien aber im späten Handel mit 0,4 Prozent ins Plus gedreht. Sie waren damit im Kreise der "Magnificent 7" eine positive Ausnahme.

    Die Leitindizes Dow Jones Industrial und Nasdaq 100 verblieben im Minus, weil der von US-Präsident Donald Trump nominierte Nachfolger als Fed-Chef, Kevin Warsh, nicht als Verfechter der bislang erwarteten Lockerungen gilt.

    Apple berichtete von einem überraschend starken Quartal für seine iPhones. Die "atemberaubende" Nachfrage nach Geräten der neuen Modellreihe habe die eigenen Erwartungen übertroffen, sodass man das Jahr mit nur noch geringen Lagerbeständen beendet habe, sagte Konzernchef Tim Cook. Damit hatte er einen Wermutstropfen zu bieten. Bei den Fertigern gebe es "weniger Flexibilität" als sonst für zusätzliche Aufträge, stellte er fest. Außerdem hieß es, dass steigende Kosten für Komponenten die Gewinnmargen zu schmälern drohten.

    Edison Lee vom Analysehaus Jefferies sagte, mit den Zahlen zum ersten Geschäftsquartal und mit dem Ausblick auf das laufende Jahresviertel habe Apple die Erwartungen übertroffen. Dies sei aber im Aktienkurs mehr oder weniger eingepreist. Seit April 2025 hatten die Aktien einen guten Lauf hinter sich, der Anfang Dezember bei 288 US-Dollar seine rekordhohe Spitze fand. Seitdem haben die Aktien bei den Anlegern wieder einen schwereren Stand - ein kurzes Aufbäumen bis Dienstag bekam in den vergangenen Tagen wieder einen Rücksetzer.

    Tim Long vom Analysehaus Barclays setzte nach den Neuigkeiten ein Fragezeichen hinter die Nachhaltigkeit des Aufschwungs bei dem iPhone-Hersteller, der als einst teuerstes Börsenunternehmen mittlerweile von Nvidia und Alphabet überholt wurde. Er verwies vor allem auf die zuletzt hohe Nachfrage in China und geht nicht davon aus, dass diese nachhaltig ist./tih/niw//he

     

