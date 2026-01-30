EMP Metals erhält Genehmigung für Wiederinbetriebnahme, mobilisiert Service-Bohranlage auf das Projekt Aurora und nimmt Handel an der Tradegate Exchange auf

Vancouver, British Columbia, 30. Januar 2026 / IRW-Press / EMP Metals Corp. (CSE: EMPS) (OTCQB: EMPPF) (FWB: 9ST) („EMP Metals“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die erforderlichen Genehmigungen vom Ministerium für Energie und Ressourcen von Saskatchewan und der Water Security Agency für die Wiederinbetriebnahme und Erprobung eines Brackwasserbrunnens in unmittelbarer Nähe des Standorts der Demonstrationsanlage im Rahmen des Projekts Aurora im Gebiet Viewfield im Südosten von Saskatchewan erhalten hat (siehe Pressemitteilung vom 29. Januar 2026).

Seit Erhalt der erforderlichen Genehmigungen sind die Vorarbeiten und die Vorbereitung des Standorts bereits im Gange. Derzeit wird eine Service-Bohranlage zum Standort mobilisiert, die nächste Woche in Betrieb genommen werden soll.

Paul Schubach, COO von EMP Metals, erklärte: „Wir schätzen die schnelle Erteilung der Genehmigungen und die starke Unterstützung der verantwortungsvollen Entwicklung der natürlichen Ressourcen der Provinz durch die Regierung, Behörden und Kommunen Saskatchewans. Wir können die Bedeutung des gestrafften Genehmigungsverfahrens der Provinz nicht genug betonen, das uns ermöglicht, die Wiederaufnahme der Arbeiten an einer Brackwasserquelle für unsere Demonstrationsanlage auf dem Projekt Aurora schnell voranzutreiben. Wir freuen uns darauf weitere Details bekannt zu geben, sobald das Arbeitsprogramm beginnt.“

Das Unternehmen freut sich ferner bekannt zu geben, dass seine Stammaktien nun an der Tradegate Exchange („Tradegate“) in Deutschland, einer der liquidesten, auf Privatanleger ausgerichteten Handelsplattformen Europas, gehandelt werden können. EMP Metals ist der Tradegate beigetreten, um europäischen und internationalen Investoren einen besseren Zugang und eine größere Sichtbarkeit zu ermöglichen. Die Notierung des Unternehmens ist unter der folgenden ISIN zu finden: CA26871G1054 | WKN: A3C8EG | Symbol: 9ST.

Die Notierung an der Tradegate ergänzt die bestehenden Notierungen von EMP Metals an der Canadian Securities Exchange (EMPS), der OTCQB in den Vereinigten Staaten (EMPPF) und der Frankfurter Wertpapierbörse (9ST).

Die Demonstrationsanlage des Projekts Aurora wird ein mit dem Bohrloch verbundenes, modulares Hub-and-Spoke-Lithiumextraktions- und -Raffinierungsmodell mit kontinuierlichem Solezufluss etablieren, testen und optimieren. Das Vor-Ort-Programm zielt darauf ab, Leistungsverbesserungen und Kosteneinsparungen zu erzielen und gleichzeitig das Risiko zukünftiger Investitionen zu verringern. Mit dem Projekt Aurora, einer gemeinsamen Initiative von EMP Metals und Saltworks Technologies Inc. („Saltworks“), sollen die Kosten gesenkt, die Prozesse vereinfacht und die beste verfügbare, wirtschaftlichste und innovativste Technologie genutzt werden. Im Rahmen des Starts der Zusammenarbeit wird Saltworks die umfassenden Planungen und die Kostenschätzungen für eine modulare, wiederholbare kommerzielle Raffinerie mit einer Kapazität von über 3.000 Tonnen pro Jahr für EMP Metals vorantreiben und dabei die Daten und Erkenntnisse aus dem Demonstrationsanlagenprojekt nutzen.