    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPlasCred Circular Innovations AktievorwärtsNachrichten zu PlasCred Circular Innovations
    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    PlasCred kündigt Aktienoptionen für Mitarbeiter an – Jetzt mehr erfahren

    PlasCred Circular Innovations Inc. setzt mit neuen Aktienoptionen und einer Hightech-Recyclinganlage in Alberta ein starkes Zeichen für nachhaltige Kunststoffverwertung.

    PlasCred kündigt Aktienoptionen für Mitarbeiter an – Jetzt mehr erfahren
    • PlasCred Circular Innovations Inc. hat 1.000.000 Aktienoptionen zu einem Preis von $0,14 pro Stammaktie gewährt.
    • Die Aktienoptionen werden zu einem Drittel sofort, zu einem Drittel in sechs Monaten und zu einem Drittel in zwölf Monaten unverfallbar.
    • Das Unternehmen entwickelt eine fortschrittliche Kunststoffrecyclinganlage in Alberta.
    • Die modulare Plattform von PlasCred wandelt gemischte Kunststoffabfälle in raffiniertes Kohlenwasserstoff-Kondensat um.
    • Zukunftsgerichtete Aussagen in der Mitteilung betreffen unter anderem den Bau, die Betriebsleistung und die finanziellen Aspekte der Anlage.
    • Risiken und Ungewissheiten, die die zukünftigen Ergebnisse beeinflussen könnten, werden in den kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens erörtert.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei PlasCred Circular Innovations ist am 14.05.2026.


    PlasCred Circular Innovations

    +3,51 %
    -3,24 %
    +27,47 %
    +27,47 %
    +117,27 %
    -75,10 %
    -99,95 %
    ISIN:CA7279411069WKN:A3ESDD





    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    PlasCred kündigt Aktienoptionen für Mitarbeiter an – Jetzt mehr erfahren PlasCred Circular Innovations Inc. setzt mit neuen Aktienoptionen und einer Hightech-Recyclinganlage in Alberta ein starkes Zeichen für nachhaltige Kunststoffverwertung.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     