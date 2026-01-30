PlasCred kündigt Aktienoptionen für Mitarbeiter an – Jetzt mehr erfahren
PlasCred Circular Innovations Inc. setzt mit neuen Aktienoptionen und einer Hightech-Recyclinganlage in Alberta ein starkes Zeichen für nachhaltige Kunststoffverwertung.
- PlasCred Circular Innovations Inc. hat 1.000.000 Aktienoptionen zu einem Preis von $0,14 pro Stammaktie gewährt.
- Die Aktienoptionen werden zu einem Drittel sofort, zu einem Drittel in sechs Monaten und zu einem Drittel in zwölf Monaten unverfallbar.
- Das Unternehmen entwickelt eine fortschrittliche Kunststoffrecyclinganlage in Alberta.
- Die modulare Plattform von PlasCred wandelt gemischte Kunststoffabfälle in raffiniertes Kohlenwasserstoff-Kondensat um.
- Zukunftsgerichtete Aussagen in der Mitteilung betreffen unter anderem den Bau, die Betriebsleistung und die finanziellen Aspekte der Anlage.
- Risiken und Ungewissheiten, die die zukünftigen Ergebnisse beeinflussen könnten, werden in den kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens erörtert.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei PlasCred Circular Innovations ist am 14.05.2026.
