MAX Power bereitet Untersuchungsbohrung einer zweiten natürlichen Wasserstoffquelle vor und erweitert das laufende Bohrprogramm 325 km südwestlich der Lawson-Entdeckung

Neu erworbene proprietäre 2D-Seismikdaten haben die Abgrenzung eines technisch robusten natürlichen Wasserstoff-Bohrziels bei „Bracken“ im Grasslands-Projekt entlang der Grenze zwischen Saskatchewan und Montana ermöglicht.

Bracken wird ein zweites „Play-Konzept“ mit eigenen einzigartigen Fallen- und Versiegelungsmechanismen testen, im Vergleich zu Lawson, Kanadas erster natürlicher Wasserstoff-Bohrentdeckung 325 km nordöstlich.

Bracken, das sich in einem anderen Trend als Genesis befindet, unterstreicht einmal mehr das Ausmaß und das Wiederholbarkeitspotenzial der natürlichen Wasserstoffvorkommen in der Provinz Saskatchewan, wo MAX Power Kanadas größtes genehmigtes Landpaket für diese aufstrebende neue Primärenergiequelle besitzt.

Die Bohrungen in Bracken werden parallel zur Weiterentwicklung von Lawson in Richtung potenzieller Kommerzialisierung erfolgen.

MAX Power Saskatchewan Natural Hydrogen Dokumentarvideo

https://www.maxpowermining.com/NaturalHydrogen-NewEra/

Saskatoon, SK – 30. Januar 2026 – Max Power Mining Corp. („Max Power“ oder das “Unternehmen”) (CSE: MAXX – WKN: A3DJYU – OTCQX: MAXXF), freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen parallel zu den laufenden analytischen Tests, der Ressourcenmodellierung und dem Ressourcenabschätzungsprogramm bei seiner Entdeckung von natürlichem Wasserstoff in Lawson im Herzen des 475 km langen Genesis-Trends ein robustes Ziel für die kurzfristige Bohrung eines zweiten „Play-Konzepts“ für natürlichen Wasserstoff in Saskatchewan identifiziert hat. Die Genehmigungen für den Start der Bohrung „Bracken“ entlang der Grenze zwischen Saskatchewan und Montana im Februar sind derzeit in Bearbeitung.

Nachdem nun die Entdeckung von natürlichem Wasserstoff in Lawson bestätigt wurde, treibt MAX Power die potenzielle Kommerzialisierung voran und testet gleichzeitig weitere Play-Konzepte in Saskatchewan. Die Bohrung Bracken ist ein wichtiger Schritt zum Nachweis der Kontinuität auf Beckenebene und stützt die Interpretation des Geologenteams, dass natürliche Wasserstoffsysteme in Saskatchewan wiederholbar und über mehrere Trends hinweg skalierbar sind.

Bracken – Highlights

Der Standort der Bohrung Bracken wurde durch einen integrierten geophysikalischen und geologischen Workflow ermittelt, bei dem 34,3 Linienkilometer neu erfasster proprietärer 2D-Seismikdaten in Kombination mit älteren 2D-Seismikdaten genutzt wurden.

Dieser Datensatz wurde sorgfältig interpretiert, um die Architektur des Untergrunds, strukturelle und stratigraphische Wege sowie potenzielle Migrationskorridore zu beschreiben, die als entscheidend für natürliches Wasserstoff und die damit verbundene Ansammlung von sauberem Gas angesehen werden.

Wie Genesis im Nordosten gilt auch das Grasslands-Projekt als vielversprechend für mehrere potenzielle Entdeckungen von natürlichem Wasserstoff, die auch Helium enthalten können.

Bracken und das gesamte Grasslands-Projekt profitieren von der unternehmenseigenen KI-gestützten Large Earth Model Integration (LEMI)-Plattform namens MAXX LEMI, dem firmeneigenen Tool von MAX Power zur Optimierung der Exploration von natürlichem Wasserstoff und der Auswahl von Bohrzielen, und liefern gleichzeitig wichtige Informationen für diese Plattform.

Steve Halabura, Chefgeowissenschaftler von MAX Power, kommentierte: „Wir sind sehr begeistert von Bracken, angesichts der Datenmenge, die wir aus diesem Gebiet haben, und all dem, was wir aus Lawson gelernt haben. Bracken ist der Ort, an dem das MAX Power-Team durch historische Bohrungen erstmals natürlichen Wasserstoff im Untergrund von Saskatchewan entdeckt hat, und das weitere Gebiet ist als Helium-Fairway bekannt. In Bracken werden wir ein stratigraphisches Play-Konzept im Vergleich zum strukturellen Play-Konzept testen, das in Lawson und im gesamten Genesis Trend erfolgreich entwickelt wurde. Es gibt einige Ähnlichkeiten im geologischen Modell für natürliches Wasserstoffvorkommen zwischen Bracken und Lawson, aber jedes hat seine eigenen einzigartigen Fallen- und Versiegelungsmechanismen.“

Ran Narayanasamy, CEO von MAX Power, fügte hinzu: „Wir treiben die Exploration und Erschließung von natürlichem Wasserstoff in Saskatchewan, wo wir von einem ausgereiften und günstigen politischen Rahmen profitieren, weiterhin zügig voran. Dies unterstreicht auch den deutlichen Zeitunterschied zwischen der Exploration und der potenziellen Kommerzialisierung von natürlichem Wasserstoff im Vergleich zu traditionellen Mineral- und Metallprojekten. Hier geht es um Monate bis Moleküle, nicht um Jahre. Unser Ziel ist es, schnell skalierbare, kohlenstoffarme Energiequellen in Saskatchewan zu erschließen und das MAXX LEMI-Modell für natürlichen Wasserstoff weltweit zu nutzen.“

Bracken und das Grasslands-Projekt

Das Bracken-Vorkommen ist Teil eines größeren, regional ausgedehnten Explorationsgebiets, das sich über das 75 km breite, genehmigte Grasslands-Projekt von MAX Power erstreckt. Dieses aufstrebende Gebiet hat ein bedeutendes Potenzial auf Bezirksebene, wobei Bracken als wichtiger Kalibrierungspunkt für zukünftige Bohrstandorte dient. Ein Erfolg in Bracken würde das Risiko weiterer bereits im Rahmen der seismischen Untersuchungen und des MAXX LEMI-Modells definierter Prospekte erheblich verringern und MAX Power in die Lage versetzen, eine wachsende Zahl von Folgeprojekten in seinem vielversprechenden Portfolio in Saskatchewan rasch voranzutreiben.

Abbildung 1: Karte des Grasslands-Projekts

Warum dies für Investoren wichtig ist

Die Weiterentwicklung eines zweiten, unabhängig abgeleiteten Konzepts für natürliches Wasserstoffvorkommen wenige hundert Kilometer von Lawson entfernt im Südwesten der Provinz unterstreicht, dass sich die Chancen des Unternehmens über eine einzelne Entdeckung oder einen einzelnen Trend hinaus auf ein potenziell sehr großes Becken-System erstrecken. Lawson hat das geologische Modell von MAX Power für natürliches Wasserstoff validiert, ein Modell, das mehrere Konzepte umfasst – das zweite davon wird in Bracken mit großer Zuversicht getestet werden, da kürzlich interpretierte proprietäre 2D-Seismikdaten mit den ersten Erfolgen in Lawson kombiniert wurden. Während die Kommerzialisierungsbemühungen in Lawson voranschreiten, bieten die Bohrungen in Bracken die Möglichkeit, die Größe, das wirtschaftliche Potenzial und die langfristigen Entwicklungsmöglichkeiten für natürliches Wasserstoff in Saskatchewan weiter zu definieren.

Gewährte Optionen und RSUs

Das Unternehmen gibt bekannt, dass es 3.415.000 Aktienoptionen mit einem Ausübungspreis von 1,08 $ und einer Laufzeit von 3 Jahren sowie 2.990.000 Restricted Stock Units (RSUs) an das Management, die Direktoren und Berater des Unternehmens gewährt hat. Die Aktienoptionen und RSUs werden gemäß den vom Management festzulegenden Ausübungsbedingungen und vorbehaltlich der Bedingungen des Aktienoptions- und Restricted Stock Unit-Plans des Unternehmens unverfallbar.

MAX Power schließt Marketingvereinbarungen ab

Das Unternehmen hat eine Dienstleistungsvereinbarung mit Apollo Shareholder Relations Ltd. („Apollo“) abgeschlossen, um Dienstleistungen im Bereich Investor Relations und Investorenkommunikation zu erbringen. Im Rahmen der Vereinbarung wird Apollo digitale Investor-Relations- und Kommunikationsaktivitäten durchführen, um den Bekanntheitsgrad und das Verständnis für das Unternehmen und seine Geschäftstätigkeit zu steigern.

Die Vereinbarung hat eine anfängliche Laufzeit von sechs (6) Monaten, beginnend am 23. Januar 2026, und kann danach auf monatlicher Basis verlängert werden. Im Rahmen der Vereinbarung zahlt das Unternehmen Apollo eine Gesamtgebühr in Höhe von 45.000 Dollar in bar, die über die anfängliche Laufzeit zu entrichten ist, und gewährt 100.000 Aktienoptionen, vorbehaltlich der Zustimmung des Vorstands. Die Aktienoptionen werden gemäß dem Aktienoptionsplan des Unternehmens und den geltenden Wertpapiergesetzen ausgegeben. Die Vereinbarung enthält keine leistungsabhängige Vergütung.

Apollo und das Unternehmen sind voneinander unabhängige und nicht verbundene Parteien. Zum Zeitpunkt der Vereinbarung gaben Apollo und seine Geschäftsführer an, dass sie keine direkten oder indirekten Beteiligungen an den Wertpapieren des Unternehmens halten.

Kontaktinformationen für Apollo Shareholder Relations Ltd.

4505 Waldy Road

Cowichan Bay, British Columbia V0R 1N2

Geschäftsführer: Jazz Chodak

E-Mail: jazz@apollorelations.com

MAX Power hat außerdem eine Vereinbarung über Kommunikationsdienstleistungen mit BW Venture Strategies Inc. („Venture Strategies“) mit Wirkung zum 19. Januar 2026 geschlossen, um Dienstleistungen im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Medienarbeit, einschließlich strategischer Kommunikation und Medienarbeit, zu erbringen.

Der Vertrag hat eine Laufzeit von sechs (6) Monaten, wobei die Gesamtgebühren 10.000 Dollar pro Monat betragen und in bar zu zahlen sind. Venture Strategies erbringt keine Investor-Relations-Dienstleistungen im Sinne der Richtlinien der Canadian Securities Exchange, erhält keine Aktienvergütung und steht in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen.

Über MAX Power

MAX Power ist ein innovatives Mineral- und Energieexplorationsunternehmen, das sich auf die Umstellung Nordamerikas auf Dekarbonisierung konzentriert. Das Unternehmen ist ein Vorreiter im schnell wachsenden Sektor für natürlichen Wasserstoff, wo es sich mit Genehmigungen für rund 1,3 Millionen Acres (521.000 Hektar) sowie weiteren 5,7 Millionen Acres, für die ein Antrag gestellt wurde, eine dominante Position in Saskatchewan gesichert hat, die vielversprechende Explorationsgebiete mit großem Potenzial für natürliche Wasserstoffvorkommen umfasst. Kanadas erste Bohrung, die speziell auf natürlichen Wasserstoff abzielt, wurde von MAX Power am Zielort Lawson im Genesis Trend durchgeführt und bestätigte ein funktionierendes unterirdisches System. MAX Power verfügt außerdem über ein Portfolio von Grundstücken in den Vereinigten Staaten und Kanada, die sich auf kritische Mineralien konzentrieren. Hervorzuheben ist dabei eine Diamantbohrung aus dem Jahr 2024 im Willcox Playa Lithium Project im Südosten von Arizona, das zu 100 % im Besitz der US-Tochtergesellschaft von MAX Power, Homeland Critical Minerals Corp.

Im Namen des Vorstands:

Ran Narayanasamy, CEO

MAX Power Mining Corp.

info@maxpowermining.com

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Chad Levesque

Ph: 1-306-981-4753

Email: chad@maxpowermining.com

Rechtliche Hinweise

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, darunter unter anderem Aussagen über: die Interpretation von Explorations- und Bohrergebnissen; das potenzielle Vorkommen, die Größe, Kontinuität, Gewinnbarkeit und wirtschaftliche Rentabilität von natürlichen Wasserstoffansammlungen; den Zeitplan, Umfang, die Konzeption und den Erfolg der geplanten Bewertungs-, Test- und Bohrprogramme; die Weiterentwicklung der Lawson-Entdeckung hin zu einer möglichen Kommerzialisierung; die Entwicklung, Integration und voraussichtliche Nutzung von MAXX LEMI; und die umfassendere Strategie des Unternehmens im Bereich natürlicher Wasserstoff.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Annahmen des Managements, einschließlich unter anderem Annahmen hinsichtlich der Fähigkeit des Unternehmens, seine Arbeitsprogramme wie geplant durchzuführen, der Verfügbarkeit und Leistungsfähigkeit von Ausrüstung und Personal, der behördlichen Fristen und Genehmigungen, der geologischen Kontinuität und der Eigenschaften der Lagerstätten, der Marktbedingungen und des Zugangs zu ausreichendem Kapital zu akzeptablen Bedingungen.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen naturgemäß bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Explorations-, Bewertungs- und Erschließungsrisiken; die Fähigkeit, erforderliche Genehmigungen und behördliche Zulassungen rechtzeitig zu erhalten und aufrechtzuerhalten; die Verfügbarkeit und Kosten von Ausrüstung und qualifiziertem Personal; geologische, geophysikalische und technische Unsicherheiten; Schwankungen der Rohstoff- und Energiepreise; allgemeine wirtschaftliche Bedingungen; und die Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen zu sichern. Es kann nicht garantiert werden, dass das Unternehmen seine geplanten Bohrungen oder damit verbundenen Programme wie derzeit vorgesehen oder innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens abschließen wird oder dass solche Programme, falls sie abgeschlossen werden, erfolgreich sein oder zu einer kommerziellen Produktion führen werden.

Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Weitere Informationen zu den Risiken und Ungewissheiten, die für die Geschäftstätigkeit des Unternehmens gelten, finden Sie im Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca.

Weder die CSE noch ihr Regulierungsdienstleister übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

