Plaid Technologies liefert vor den ersten Feldtests proprietäres Graphenmaterial an Petro Flow zum Verschließen von Bohrlöchern in den USA

Vancouver, British Columbia -- 30. Januar 2026 / IRW-Press / Plaid Technologies Inc. (CSE: STIF) (OTC: STIFF) (FWB: 5QX0) („Plaid“ oder das „Unternehmen“) gibt heute die Auslieferung einer ersten Menge seines proprietären Graphenmaterials an Petro Flow LLC im Vorfeld der ersten geplanten Feldtests mit graphenverstärktem Bohrlochzement für Anwendungen im Bereich Verschließung und Stilllegung („P&A“) bekannt. Die Tests mit den ersten Bohrlöchern werden voraussichtlich im zweiten Quartal 2026 in den kontinentalen USA in Angriff genommen werden.

Die Lieferung stellt einen wichtigen frühen Meilenstein auf Plaids Weg zur Kommerzialisierung seiner graphenverstärkten Zementtechnologie dar. Petro Flow befindet sich derzeit in fortgeschrittenen Gesprächen mit mehreren Dienstleistern für das Verschließen und Stilllegen von Bohrlöchern, um die anstehenden Feldversuche und eine mögliche breitere Einführung zu unterstützen.

Wie bereits am 13. Januar 2026 bekannt gegeben, arbeitet Plaid mit seinem vertraglich gebundenen Entwicklungspartner Petro Flow daran, ein Ultraschall-Injektionsverfahren zu integrieren, das die Dispersion von Graphenoxid in Zementmischungen verbessern soll. Interne Bewertungen im Labormaßstab haben bislang gezeigt, dass eine verbesserte Dispersion das Hydratationsverhalten des Zements und die Leistungsfähigkeit des ausgehärteten Materials beeinflussen kann. Plaid bewertet im Rahmen seines laufenden Entwicklungsprogramms weiterhin die Leistungsmerkmale, Skalierbarkeit und Kostenimplikationen.

„Diese ersten Auslieferungen markieren einen wichtigen Übergang von der Laborentwicklung zur Evaluierung vor Ort“, so Guy Bourgeois, Chief Executive Officer von Plaid Technologies. „Unsere Zusammenarbeit mit Petro Flow ermöglicht uns, unsere Graphen-Technologie in der Praxis zu testen und gleichzeitig Leistung, Benutzerfreundlichkeit und Skalierbarkeit zu prüfen. Dies ist ein wichtiger Schritt auf unserem Weg zur Kommerzialisierung und der Zusammenarbeit mit Dienstleistungsunternehmen, die auf dem Markt für das Verschließen von Bohrlöchern tätig sind.“