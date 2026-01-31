Aurania gibt Darlehensvertrag bekannt

Toronto, Ontario, 29. Januar 2026 – Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU; OTCQB: AUIAF; Frankfurt: 20Q) („Aurania“ oder das „Unternehmen“ – https://www.commodity-tv.com/ ondemand/companies/profil/aurania-resources-ltd/ ) gibt bekannt, dass sein Vorsitzender, President und Chief Executive Officer, Dr. Keith Barron (der „Kreditgeber“), sich bereit erklärt hat, dem Unternehmen ein Darlehen in Höhe von bis zu 750.000 CAD zu gewähren, das von Zeit zu Zeit in den von den Parteien vereinbarten Kapitalbeträgen ausgezahlt wird (das „Darlehen“).

Dr. Keith Barron erklärte: „Dieses Darlehen verschafft dem Unternehmen zusätzliches Betriebskapital, um seine Projekte weiter voranzutreiben und gleichzeitig den Shareholder-Value zu erhalten. Wichtig ist, dass diese Struktur eine sofortige Verwässerung vermeidet und mein Vertrauen in unsere Strategie und unsere Projekte widerspiegelt, während wir unsere Arbeit an mehreren Fronten fortsetzen.“

Das Darlehen ist unbesichert, wird mit 2 % pro Jahr verzinst und ist zwölf Monate und einen Tag nach Aufforderung zur Rückzahlung durch den Kreditgeber fällig, die jederzeit nach dem Datum dieser Mitteilung erfolgen kann. Der Erlös aus dem Darlehen wird zur Finanzierung der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung des Projektes Balangero zur Wiederaufbereitung von Aufbereitungsrückständen (Tailings) in Italien, einschließlich der damit verbundenen Labor-/Analysegebühren, sowie als allgemeines Betriebskapital verwendet.

Dr. Keith Barron ist eine verbundene Partei des Unternehmens, da er Vorsitzender, Präsident und Chief Executive Officer, Förderer und Hauptaktionär des Unternehmens ist. Daher stellt jede Vorauszahlung und Rückzahlung im Rahmen des Darlehens eine „Transaktion mit verbundenen Parteien“ im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 – Schutz von Minderheitsaktionären bei Sondertransaktionen („MI 61-101“) dar. Das Unternehmen stützt sich in Bezug auf die Transaktionen mit nahestehenden Personen auf eine Ausnahme von den formellen Bewertungs- und Genehmigungsanforderungen für Minderheitsaktionäre gemäß MI 61-101, und zwar gemäß den Abschnitten 5.5(a) und 5.7(1) von MI 61-101, da der faire Marktwert der Transaktionen mit nahestehenden Personen insgesamt 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens gemäß MI 61-101 nicht übersteigt. Das Unternehmen hat keinen Bericht über wesentliche Änderungen im Zusammenhang mit dem Darlehen mehr als 21 Tage vor dem voraussichtlichen Abschluss des Darlehens gemäß MI 61-101 eingereicht, da das Unternehmen das Darlehen aus triftigen geschäftlichen Gründen beschleunigt organisieren wollte.