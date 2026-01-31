Chartgalerie - Top / Flop Aktien Wochenrückblick Kalenderwoche 05/26
Foto: Oleksandr Lutsenko - stock.adobe.com
Liebe wallstreetONLINE Nutzer,
in wöchentlichen Abschnitten bieten wir Ihnen die 5 Top und Flop Aktien der Kalenderwoche 05/26, übersichtlich in einer Chartgalerie dargestellt, an. Es werden jeweils die Top und Flop Aktien folgender Indizes in einer Galerie gezeigt: DAX, TecDAX, Dow Jones, US Tech 100, E-Stoxx 50, SMI, ATX, Hang Seng.
Die Zusammenstellung steht Ihnen am Samstag, mit den Daten der vergangenen Woche zur Verfügung. Abonnieren Sie jetzt den Autor um stets auf dem Laufenden zu sein.
Viel Spaß beim Gebrauch dieser übersichtlichen, kumulierten Wertpapier Darstellung!
Anzeige
Präsentiert von
DAXTecDAXDow JonesUS Tech 100E-Stoxx 50SMIATXHang Seng
E.ON
Performance KW 05/26: +5,87 %
Performance KW 05/26: +5,87 %
DAX Top 1
RWE
Performance KW 05/26: +5,36 %
Performance KW 05/26: +5,36 %
DAX Top 2
DAX Top 3
Henkel VZ
Performance KW 05/26: +4,21 %
Performance KW 05/26: +4,21 %
DAX Top 4
Siemens Energy
Performance KW 05/26: +3,87 %
Performance KW 05/26: +3,87 %
DAX Top 5
Merck
Performance KW 05/26: -3,00 %
Performance KW 05/26: -3,00 %
DAX Flop 1
Fresenius
Performance KW 05/26: -4,56 %
Performance KW 05/26: -4,56 %
DAX Flop 2
Siemens Healthineers
Performance KW 05/26: -5,42 %
Performance KW 05/26: -5,42 %
DAX Flop 3
Airbus
Performance KW 05/26: -5,53 %
Performance KW 05/26: -5,53 %
DAX Flop 4
DAX Flop 5
Jenoptik
Performance KW 05/26: +17,99 %
Performance KW 05/26: +17,99 %
TecDAX Top 1
Elmos Semiconductor
Performance KW 05/26: +6,65 %
Performance KW 05/26: +6,65 %
TecDAX Top 2
TecDAX Top 3
freenet
Performance KW 05/26: +3,68 %
Performance KW 05/26: +3,68 %
TecDAX Top 4
1&1
Performance KW 05/26: +3,65 %
Performance KW 05/26: +3,65 %
TecDAX Top 5
AIXTRON
Performance KW 05/26: -7,43 %
Performance KW 05/26: -7,43 %
TecDAX Flop 1
ATOSS Software
Performance KW 05/26: -8,17 %
Performance KW 05/26: -8,17 %
TecDAX Flop 2
Ottobock
Performance KW 05/26: -9,06 %
Performance KW 05/26: -9,06 %
TecDAX Flop 3
Sartorius Vz.
Performance KW 05/26: -9,66 %
Performance KW 05/26: -9,66 %
TecDAX Flop 4
TecDAX Flop 5
Verizon Communications
Performance KW 05/26: +12,14 %
Performance KW 05/26: +12,14 %
Dow Jones Top 1
Chevron Corporation
Performance KW 05/26: +5,40 %
Performance KW 05/26: +5,40 %
Dow Jones Top 2
Cisco Systems
Performance KW 05/26: +4,77 %
Performance KW 05/26: +4,77 %
Dow Jones Top 3
Caterpillar
Performance KW 05/26: +4,68 %
Performance KW 05/26: +4,68 %
Dow Jones Top 4
IBM
Performance KW 05/26: +4,58 %
Performance KW 05/26: +4,58 %
Dow Jones Top 5
3M
Performance KW 05/26: -5,46 %
Performance KW 05/26: -5,46 %
Dow Jones Flop 1
Boeing
Performance KW 05/26: -6,98 %
Performance KW 05/26: -6,98 %
Dow Jones Flop 2
Salesforce
Performance KW 05/26: -7,52 %
Performance KW 05/26: -7,52 %
Dow Jones Flop 3
Microsoft
Performance KW 05/26: -8,16 %
Performance KW 05/26: -8,16 %
Dow Jones Flop 4
Unitedhealth Group
Performance KW 05/26: -18,99 %
Performance KW 05/26: -18,99 %
Dow Jones Flop 5
Seagate Technology Holdings
Performance KW 05/26: +18,50 %
Performance KW 05/26: +18,50 %
US Tech 100 Top 1
Texas Instruments
Performance KW 05/26: +11,53 %
Performance KW 05/26: +11,53 %
US Tech 100 Top 2
Meta Platforms (A)
Performance KW 05/26: +7,92 %
Performance KW 05/26: +7,92 %
US Tech 100 Top 3
Charter Communications Registered (A)
Performance KW 05/26: +7,56 %
Performance KW 05/26: +7,56 %
US Tech 100 Top 4
Lam Research
Performance KW 05/26: +6,81 %
Performance KW 05/26: +6,81 %
US Tech 100 Top 5
Thomson Reuters
Performance KW 05/26: -10,44 %
Performance KW 05/26: -10,44 %
US Tech 100 Flop 1
Atlassian Registered (A)
Performance KW 05/26: -10,48 %
Performance KW 05/26: -10,48 %
US Tech 100 Flop 2
Intuit
Performance KW 05/26: -11,60 %
Performance KW 05/26: -11,60 %
US Tech 100 Flop 3
Palantir
Performance KW 05/26: -13,27 %
Performance KW 05/26: -13,27 %
US Tech 100 Flop 4
Axon Enterprise
Performance KW 05/26: -21,13 %
Performance KW 05/26: -21,13 %
US Tech 100 Flop 5
TotalEnergies
Performance KW 05/26: +6,27 %
Performance KW 05/26: +6,27 %
E-Stoxx 50 Top 1
Schneider Electric
Performance KW 05/26: +5,53 %
Performance KW 05/26: +5,53 %
E-Stoxx 50 Top 2
ENI
Performance KW 05/26: +4,67 %
Performance KW 05/26: +4,67 %
E-Stoxx 50 Top 3
E-Stoxx 50 Top 4
Enel
Performance KW 05/26: +4,31 %
Performance KW 05/26: +4,31 %
E-Stoxx 50 Top 5
Wolters Kluwer
Performance KW 05/26: -4,62 %
Performance KW 05/26: -4,62 %
E-Stoxx 50 Flop 1
Airbus
Performance KW 05/26: -5,53 %
Performance KW 05/26: -5,53 %
E-Stoxx 50 Flop 2
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
Performance KW 05/26: -8,47 %
Performance KW 05/26: -8,47 %
E-Stoxx 50 Flop 3
Adyen Parts Sociales
Performance KW 05/26: -10,55 %
Performance KW 05/26: -10,55 %
E-Stoxx 50 Flop 4
E-Stoxx 50 Flop 5
ABB
Performance KW 05/26: +11,59 %
Performance KW 05/26: +11,59 %
SMI Top 1
Swisscom
Performance KW 05/26: +4,80 %
Performance KW 05/26: +4,80 %
SMI Top 2
Nestle
Performance KW 05/26: +1,48 %
Performance KW 05/26: +1,48 %
SMI Top 3
Holcim
Performance KW 05/26: +1,25 %
Performance KW 05/26: +1,25 %
SMI Top 4
Swiss Life Holding
Performance KW 05/26: +1,02 %
Performance KW 05/26: +1,02 %
SMI Top 5
UBS Group
Performance KW 05/26: -4,28 %
Performance KW 05/26: -4,28 %
SMI Flop 1
Logitech International
Performance KW 05/26: -5,24 %
Performance KW 05/26: -5,24 %
SMI Flop 2
Givaudan
Performance KW 05/26: -5,45 %
Performance KW 05/26: -5,45 %
SMI Flop 3
Amrize
Performance KW 05/26: -5,48 %
Performance KW 05/26: -5,48 %
SMI Flop 4
Lonza Group
Performance KW 05/26: -6,01 %
Performance KW 05/26: -6,01 %
SMI Flop 5
Raiffeisen Bank International
Performance KW 05/26: +9,10 %
Performance KW 05/26: +9,10 %
ATX Top 1
STRABAG
Performance KW 05/26: +7,68 %
Performance KW 05/26: +7,68 %
ATX Top 2
Andritz
Performance KW 05/26: +3,01 %
Performance KW 05/26: +3,01 %
ATX Top 3
EVN
Performance KW 05/26: +2,85 %
Performance KW 05/26: +2,85 %
ATX Top 4
CA-Immobilien-Anlagen
Performance KW 05/26: +2,61 %
Performance KW 05/26: +2,61 %
ATX Top 5
Lenzing
Performance KW 05/26: -1,55 %
Performance KW 05/26: -1,55 %
ATX Flop 1
Wienerberger
Performance KW 05/26: -2,04 %
Performance KW 05/26: -2,04 %
ATX Flop 2
DO & CO
Performance KW 05/26: -2,59 %
Performance KW 05/26: -2,59 %
ATX Flop 3
voestalpine
Performance KW 05/26: -3,00 %
Performance KW 05/26: -3,00 %
ATX Flop 4
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Performance KW 05/26: -6,40 %
Performance KW 05/26: -6,40 %
ATX Flop 5
Xinyi Glass Holdings
Performance KW 05/26: +12,35 %
Performance KW 05/26: +12,35 %
Hang Seng Top 1
China Life Insurance (H)
Performance KW 05/26: +9,44 %
Performance KW 05/26: +9,44 %
Hang Seng Top 2
Sun Hung Kai Properties
Performance KW 05/26: +9,24 %
Performance KW 05/26: +9,24 %
Hang Seng Top 3
AIA Group
Performance KW 05/26: +8,29 %
Performance KW 05/26: +8,29 %
Hang Seng Top 4
PetroChina (H)
Performance KW 05/26: +8,11 %
Performance KW 05/26: +8,11 %
Hang Seng Top 5
WuXi Biologics (Cayman)
Performance KW 05/26: -8,49 %
Performance KW 05/26: -8,49 %
Hang Seng Flop 1
Tingyi (Cayman Islands) Holding
Performance KW 05/26: -8,82 %
Performance KW 05/26: -8,82 %
Hang Seng Flop 2
Xinyi Solar Holdings
Performance KW 05/26: -9,41 %
Performance KW 05/26: -9,41 %
Hang Seng Flop 3
Li Ning Company
Performance KW 05/26: -9,87 %
Performance KW 05/26: -9,87 %
Hang Seng Flop 4
Sands China
Performance KW 05/26: -15,13 %
Performance KW 05/26: -15,13 %
Hang Seng Flop 5
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte