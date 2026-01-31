Viel Bier, viel Cash: Diese Aktie zapft Dividenden wie kaum eine andere

Und genau das tut Ambev seit Jahren. Der Konzern ist ein stabiler Cashflow-Motor und hat seine Aktionäre regelmäßig daran beteiligt – über Dividenden, nicht selten ergänzt durch Sonderausschüttungen. Diese Mischung aus operativer Stärke und ausgeprägter Ausschüttungsdisziplin macht die Aktie besonders attraktiv für Dividendeninvestoren.

Als Marktführer in Brasilien und weiten Teilen Lateinamerikas verfügt der Bier- und Getränkekonzern über enorme Preissetzungsmacht – bei zugleich vergleichsweise niedrigen Produktionskosten. Eine Kombination, die zuverlässig Geld in die Kassen spült.

Zwar bietet Ambev nicht die planbare Kontinuität klassischer Dividendenaristokraten wie Canadian Natural Resources oder UHT. Die Ausschüttungen schwanken, abhängig von Free Cashflow und Managemententscheidungen. In starken Jahren lag die Dividendenrendite dafür jedoch teils im zweistelligen Bereich – ein Niveau, das selbst viele Dividendenstars nicht erreichen.

Dividendenjäger Ingo Kolf (links) analysiert mit Krischan Orth einen neuen Dividendentitel Historisch geht Ambev auf den Zusammenschluss großer brasilianischer Brauereien Ende der 1990er-Jahre zurück. 2004 folgte die Fusion mit Interbrew zu InBev, 2008 kam Anheuser-Busch hinzu. Heute ist Ambev fest im globalen Biergiganten AB InBev verankert und bildet dessen lateinamerikanisches Rückgrat. Der entscheidende Unterschied: Ambev ist eigenständig börsennotiert – und zahlt im Gegensatz zur hoch verschuldeten Mutter regelmäßig attraktive Dividenden von meist über fünf Prozent.

Ob sich das Investment lohnt, hört ihr in unserem Podcast. "Börse, Baby!" gibt es überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf:

Spotify

Apple Podcasts

Podcast.de

Podscan.fm

Radio.de

Podcast Republic

Deezer

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Ambev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 2,36EUR auf Tradegate (30. Januar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.