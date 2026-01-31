Diese Aktie zahlt satte +5,93 % Dividende, aber ist sie ein guter Deal?

Dividenden & passives Einkommen: Mit Magyar Telekom Telecommunications nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Magyar Telekom Telecommunications gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +5,93 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +65,93 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 1,48 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Magyar Telekom Telecommunications weißt eine Marktkapitalisierung von 4,43 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +5,93 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

Magyar Telekom Telecommunications Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 31.01.2026

Die Magyar Telekom Telecommunications Aktie notiert aktuell bei 25,00€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,17 % zugelegt, was einem Anstieg von +1,00 € entspricht. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?