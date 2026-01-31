Starke Ausschüttungen
Diese Aktie zahlt satte +5,93 % Dividende, aber ist sie ein guter Deal?
Mit einer Dividendenrendite von +5,93 % und stabilen Erträgen zeigt diese Aktie, wie sich regelmäßige Ausschüttungen und Kursdisziplin verbinden lassen.
Dividenden & passives Einkommen: Mit Magyar Telekom Telecommunications nachhaltige Einkommensströme aufbauen
Magyar Telekom Telecommunications gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +5,93 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von
+65,93 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 1,48 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote
wirkt die Bewertung solide.
Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
Magyar Telekom Telecommunications verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +5,93 %.
Mit +5,93 % Dividendenrendite bietet Magyar Telekom Telecommunications ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +65,93 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen Magyar Telekom Telecommunications für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +5,93 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 1,48.
Magyar Telekom Telecommunications weißt eine Marktkapitalisierung von 4,43 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +5,93 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
Magyar Telekom Telecommunications Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 31.01.2026
Die Magyar Telekom Telecommunications Aktie notiert aktuell bei 25,00€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,17 % zugelegt, was einem Anstieg von +1,00 € entspricht. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?
Beispielrechnung für 6.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 6.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +5,93 %, eine Investition von etwa 101.181€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2025
|1,406870
|+128,13 %
|+5,93 %
|2024
|0,616710
|+40,78 %
|+4,83 %
|2023
|0,438070
|+136,04 %
|+6,77 %
|2022
|0,185590
|0,00 %
|+3,34 %
Warum Magyar Telekom Telecommunications für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +5,93 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +65,93 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 1,48
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
Informationen zur Magyar Telekom Telecommunications Aktie
Es gibt 177 Mio. Magyar Telekom Telecommunications Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,43 Mrd. € wert.
Magyar Telekom Telecommunications Aktie jetzt kaufen?
Ob die Magyar Telekom Telecommunications Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Magyar Telekom Telecommunications Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.