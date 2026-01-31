    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Droht Gold eine Neubewertung?

    Goldpreis bricht wegen US-Dollar massiv ein – Ist die Goldrallye 2026 am Ende?

    Anleger sind wegen einer möglichen Neubewertung alarmiert: Ein gewaltiges Preisbeben erschüttert Gold und Silber. Droht die Rallye 2026 zu scheitern?

    • Gold und Silber stark gefallen, Anleger alarmiert.
    • Abverkauf überzogen - Chancen
    • Goldpreisrallye bleibt langfristig intakt
    Droht Gold eine Neubewertung? - Goldpreis bricht wegen US-Dollar massiv ein – Ist die Goldrallye 2026 am Ende?
    Foto: adobe.stock.com

    Schwarzer Freitag für Gold, Silber & Co.

    Die Handelswoche endete mit einem großen Knall. Für die Edelmetalle wurde es ein schwarzer Freitag. Der Goldpreis ging in die Knie. Besonders dramatisch waren hingegen die Verluste bei Silber, Platin und Palladium. Vergleichsweise stabil zeigte sich hingegen der Kupferpreis. Kupfer stieg zuletzt in der Gunst von Anlegern und Investoren und könnte nun zum neuen Highflyer avancieren. Trotz des Golddebakels gilt es, kühlen Kopf zu behalten und das Ganze einzuordnen.

    US-Dollar und Fed setzen Goldpreis kurzfristig unter Druck

    Sucht man nach Gründen, warum der Goldpreis am Freitag derart heftig unter die Räder kam, wird immer wieder das Erstarken des US-Dollars angeführt. US-Präsident Trump nominierte mit Kevin Warsh sicherlich einen recht überraschenden Kandidaten für die Nachfolge des aktuellen Fed-Präsidenten Powell, gilt Warsh doch als Vertreter einer recht restriktiven Politik. Der Markt hatte bislang für die Zeit nach Powell genau das Gegenteil erwartet und wurde dementsprechend auf dem falschen Fuß erwischt. Der US-Dollar stabilisierte sich und setzte schließlich zur Erholung an. Der Goldpreis kam daraufhin zurück. Silber, Platin und Palladium implodierten am Freitag regelrecht. 

    Warum kam es am Freitag zu diesen heftigen Marktreaktionen?

    Am Freitag kam so ziemlich alles zusammen, was nicht hätte zusammenkommen sollen. Die Erholung des US-Dollars war sicherlich der Auslöser für die Entwicklungen. Problematisch wurde die Konstellation. Die Rallye hatte Gold, Silber, Platin und Palladium in schwindelerregende Höhen getrieben. Es herrschte ob des exponierten Preisniveaus einerseits eine gewisse Grundnervosität, andererseits machte die Rallye auch gierig. Es bedurfte nur eines kleinen Auslösers, um die Gewinnmitnahmen zu initiieren. Hinzu kam, dass es ein Freitag war. Die Finanzmärkte wurden bereits in der Vergangenheit während eines Wochenendes von geo- und wirtschaftspolitischen Entwicklungen überrascht - zuletzt in der Grönlandfrage. Im Iran droht bekanntlich der nächste geopolitische Brandherd zu eskalieren. Dass die Ölpreise zuletzt Aufwärtsmomentum entwickelten und Brent-Öl mittlerweile mit Vehemenz die Marke von 70 US-Dollar unter Druck setzt, ist Ausdruck der angespannten Lage. Womöglich entschieden sich Anleger und Investoren daher, noch vor dem Wochenende im Edelmetallsektor Gewinne mitzunehmen. Weitere Faktoren, wie Marktenge und das Auslösen von Stopploss-Marken, verstärkten schließlich den Effekt und die Dinge nahmen ihren Lauf. 

    Steht der Goldpreis jetzt vor der Explosion?Ihr sicherer Hafen in stürmischen Zeiten. 
    Der physisch hinterlegte Goldfonds in Liechtenstein. Täglich handelbar. Auf Anfrage Auslieferung Ihrer Anteile in physischem Gold am Standort Schweiz oder Liechtenstein möglich.


    Der Abverkauf bei Gold ist überzogen – strukturelle Preistreiber intakt 

    Die Wucht des Abverkaufs überrascht(e) – auch bei Gold. Der Markt wird sicherlich noch einige Tage brauchen, um sich zu orientieren und das Preisdebakel zu verarbeiten. Aber auch nach dem Sturm gilt festzustellen, dass die strukturellen Preistreiber für Gold unverändert intakt sind. Aufgrund des massiven Rücksetzers hat sich der zuletzt überbordende Optimismus erheblich abgekühlt. Das bereitet bereits den Boden für die nächste Aufwärtsbewegung! Die Goldpreisrallye wurde zuletzt maßgeblich von den Zentralbankkäufen, den Gold-ETF-Käufen und dem schwachen US-Dollar angetrieben. Aber genau diese Schwäche des Greenbacks soll nun beendet sein?

    Gold vs. US-Dollar und Anleiherenditen

    Um die aktuelle Situation einzuordnen, lohnt ein Blick auf den US-Dollar-Index. Der US-Dollar-Index befindet sich seit Wochen in einem dramatischen Sinkflug. Zuletzt bildete der Index im Bereich von 96 Punkten ein neues 52-Wochen-Tief aus. Vor einem Jahr notierte der Index noch im Bereich von 110 Punkten. Im Zuge der Warsh-Nominierung erholte er sich auf knapp 97 Punkte. Im Vergleich zum vorherigen Rückgang nimmt sich die Erholung recht bescheiden aus. Eine untere Trendwende würde erst Form annehmen, sollte der US-Dollar-Index über die 100 Punkte laufen. Kurzum. Das Dollar-Argument ist nicht sonderlich belastbar. Und auch der Anleihemarkt übt noch keinen gravierenden Druck auf den Goldpreis aus. So notieren die für die Betrachtung wichtigen Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen mit aktuell 4,24 Prozent unverändert auf einem sehr moderaten Niveau. 

    Physisch besicherte Gold-ETFs und die Gold-Silber-Ratio im Blick

    Die Bestandsentwicklung des SPDR Gold Shares, des weltgrößten physisch besicherten Gold-ETFs, kann als rudimentärer Indikator herangezogen werden, um die Befindlichkeiten im Goldsektor zu erfassen. Bislang hat sich die Goldpreiskorrektur noch nicht auf die Bestände ausgewirkt. In den nächsten Tagen wird sich zeigen, welchen Einfluss der Freitag auf die Gemütslage der ETF-Investoren hat. Sollten die Bestände zumindest stabil bleiben, wäre das ein klarer Beweis für die Stärke der Goldpreisrallye. 

    Der Goldpreis notiert aktuell bei 4.887 US-Dollar und der Silberpreis bei 84,6 US-Dollar. Die Gold-Silber-Ratio beträgt entsprechend knapp 57,8. Zum Zeitpunkt der letzten Gold-Kommentierung vor einer Woche lag die Ratio noch bei 48,5. Damit kam es zwischenzeitlich zu einer Normalisierung der Lage, liegt doch der langfristig relevante Durchschnittswert bei 60.

    Ist die Goldrallye 2026 am Ende?

    Über den Finanzmärkten hängen dunkle Wolken. Aktienindizes, wie Dax, Dow Jones Ind. und Nasdaq 100 stehen auf tönernen Füßen. Auch am Freitag zeigten sich insbesondere im Technologiesektor Risse. Die Quartalsberichtssaison verläuft nicht reibungslos. Das Beispiel Microsoft zeigt, wie nervös die Marktakteure sind. Auf Nvidia, Palantir & Co. könnten noch turbulente Handelstage zukommen. 

    Gold hat seinen Nimbus als sicherer Hafen nicht verloren. Ganz im Gegenteil. Zahlreiche geo- und wirtschaftspolitische Brandherde machen das Edelmetall unerlässlich. Der kräftige Rücksetzer mag zunächst verunsichern, doch auf mittlere und lange Sicht ist er aus bullischer Sicht sogar zu begrüßen.

    Im Preisbereich von 4.500 US-Dollar / 4.300 US-Dollar befindet sich die nächste wichtige Unterstützung. Es ist jedoch fraglich, ob der Goldpreis diesen Bereich überhaupt erreicht. Bislang wurde noch jede Schwäche gekauft. Und so sollte es nicht überraschen, wenn Gold bald wieder über 5.000 US-Dollar notiert und sich auf den Weg in Richtung 6.000 US-Dollar macht. 

    Die Aktien der großen Goldproduzenten wie Barrick Mining, Newmont Corp., Kinross Gold oder aber Agnico Eagle Mines mussten Federn lassen. In den nächsten Tagen könnten sich exzellente Einstiegsgelegenheiten bei Goldaktien bieten. Ruhe und Übersicht sind angesichts der Turbulenzen nun gefragte Tugenden. 

    Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

    Verfasst vonRedakteurMarcel Torney
    Droht Gold eine Neubewertung? Goldpreis bricht wegen US-Dollar massiv ein – Ist die Goldrallye 2026 am Ende? Anleger sind wegen einer möglichen Neubewertung alarmiert: Ein gewaltiges Preisbeben erschüttert Gold und Silber. Droht die Rallye 2026 zu scheitern?
