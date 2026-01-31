Dividendenkracher mit +56,51 % Dividendenwachstum pro Jahr entdeckt

Titan Cement International ist ein führender Baustoffhersteller mit Fokus auf Zement und Beton, aktiv in Europa und den USA. Hauptkonkurrenten sind LafargeHolcim und HeidelbergCement. Das Unternehmen zeichnet sich durch nachhaltige Produktionsmethoden und regionale Stärke aus.

Dividenden & passives Einkommen: Mit Titan Cement International nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Titan Cement International gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +7,23 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +56,51 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 12,32 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in Titan Cement International investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +398,47 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

Titan Cement International verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +7,23 %.

Mit +7,23 % Dividendenrendite bietet Titan Cement International ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +56,51 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.

Langfristige Anleger schätzen Titan Cement International für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +7,23 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 12,32.

Titan Cement International weißt eine Marktkapitalisierung von 4,46 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +7,23 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.