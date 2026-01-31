    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTitan Cement International AktievorwärtsNachrichten zu Titan Cement International

    Passives Einkommen

    201 Aufrufe 201 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dividendenkracher mit +56,51 % Dividendenwachstum pro Jahr entdeckt

    Dividendenjäger aufgepasst: Diese Aktie zahlt seit Jahren zuverlässig und steigert ihre Ausschüttung um +56,51 % jährlich. Ist das die perfekte Quelle für passives Einkommen?

    Passives Einkommen - Dividendenkracher mit +56,51 % Dividendenwachstum pro Jahr entdeckt

    Titan Cement International ist ein führender Baustoffhersteller mit Fokus auf Zement und Beton, aktiv in Europa und den USA. Hauptkonkurrenten sind LafargeHolcim und HeidelbergCement. Das Unternehmen zeichnet sich durch nachhaltige Produktionsmethoden und regionale Stärke aus.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit Titan Cement International nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    Titan Cement International gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +7,23 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +56,51 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 12,32 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Wer vor fünf Jahren in Titan Cement International investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +398,47 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    Titan Cement International verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +7,23 %.
    Mit +7,23 % Dividendenrendite bietet Titan Cement International ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +56,51 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen Titan Cement International für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +7,23 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 12,32.
    Titan Cement International weißt eine Marktkapitalisierung von 4,46 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +7,23 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

    Titan Cement International Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 31.01.2026

    Mit einer Performance von 0,00 % konnte die Titan Cement International Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Beispielrechnung für 3.000 Euro Jahresdividende

    Für eine jährliche Dividende von 3.000 wird, bei einer Dividendenrendite von +7,23 %, eine Investition von etwa 41.494 benötigt.

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2025 3,00 +252,94 % +7,23 %
    2024 0,850000 +41,67 % +2,80 %
    2023 0,600000 +20,00 % +3,57 %
    2022 0,50 0,00 % +3,67 %

    Warum Titan Cement International für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +7,23 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +56,51 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 12,32
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    Titan Cement International

    0,00 %
    +3,73 %
    +8,26 %
    +47,38 %
    +29,18 %
    +296,94 %
    +194,88 %
    ISIN:BE0974338700WKN:A2PBLU

    Titan Cement International Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,73 %
    1 Monat +8,26 %
    3 Monate +47,38 %
    1 Jahr +29,18 %

    Informationen zur Titan Cement International Aktie

    Es gibt 78 Mio. Titan Cement International Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,46 Mrd. € wert.

    Titan Cement International Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Titan Cement International Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Titan Cement International Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.





    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Passives Einkommen Dividendenkracher mit +56,51 % Dividendenwachstum pro Jahr entdeckt Dividendenjäger aufgepasst: Diese Aktie zahlt seit Jahren zuverlässig und steigert ihre Ausschüttung um +56,51 % jährlich. Ist das die perfekte Quelle für passives Einkommen?
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     