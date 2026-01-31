Passives Einkommen
Dividendenkracher mit +56,51 % Dividendenwachstum pro Jahr entdeckt
Dividendenjäger aufgepasst: Diese Aktie zahlt seit Jahren zuverlässig und steigert ihre Ausschüttung um +56,51 % jährlich. Ist das die perfekte Quelle für passives Einkommen?
Titan Cement International ist ein führender Baustoffhersteller mit Fokus auf Zement und Beton, aktiv in Europa und den USA. Hauptkonkurrenten sind LafargeHolcim und HeidelbergCement. Das Unternehmen zeichnet sich durch nachhaltige Produktionsmethoden und regionale Stärke aus.
Dividenden & passives Einkommen: Mit Titan Cement International nachhaltige Einkommensströme aufbauen
Titan Cement International gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +7,23 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von
+56,51 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 12,32 und einer akzeptablen
Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
Wer vor fünf Jahren in Titan Cement International investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +398,47 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
Titan Cement International verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +7,23 %.
Mit +7,23 % Dividendenrendite bietet Titan Cement International ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +56,51 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen Titan Cement International für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +7,23 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 12,32.
Titan Cement International weißt eine Marktkapitalisierung von 4,46 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +7,23 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
Titan Cement International Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 31.01.2026
Mit einer Performance von 0,00 % konnte die Titan Cement International Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?
Beispielrechnung für 3.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 3.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +7,23 %, eine Investition von etwa 41.494€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2025
|3,00
|+252,94 %
|+7,23 %
|2024
|0,850000
|+41,67 %
|+2,80 %
|2023
|0,600000
|+20,00 %
|+3,57 %
|2022
|0,50
|0,00 %
|+3,67 %
Warum Titan Cement International für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +7,23 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +56,51 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 12,32
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
Titan Cement International Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+3,73 %
|1 Monat
|+8,26 %
|3 Monate
|+47,38 %
|1 Jahr
|+29,18 %
Informationen zur Titan Cement International Aktie
Es gibt 78 Mio. Titan Cement International Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,46 Mrd. € wert.
Titan Cement International Aktie jetzt kaufen?
Ob die Titan Cement International Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Titan Cement International Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.