    Infineon-Fixkupon-Express-Zertifikat mit 7,25% Zinsen mit 40% Schutz

    Das neue Zertifikat auf die Infineon-Aktie wird Anlegern in maximal drei Jahren bei bis zu 40-prozentigen Kursrückgängen der Aktie eine Jahresbruttorendite von 7,25 Prozent ermöglichen.

    Die Infineon-Aktie (ISIN: DE0006231004) befindet sich seit Ende November 2025, als sie noch im Bereich von 32 Euro gehandelt wurde, in einer kräftigen Aufwärtsbewegung. Beflügelt von den über den Erwartungen liegenden Quartalszahlen von ASML sprang der Kurs der Infineon-Aktie im frühen Handel des 28.1.26 auf ein neues 12-Monatshoch bei 45,60 Euro, dem höchsten Wert seit mehr als 20 Jahren.

    Für Anleger, die mit Hilfe der Infineon-Aktie, die von den Experten von Jefferies & Company mit einem von 48 auf 52 Euro angehobenen Kursziel zum Kauf empfohlen wird, mit einem hohen Sicherheitspuffer zu einer Jahresbruttorendite von 7,25 Prozent gelangen wollen, könnte eine Investition in das neue UBS-Fixkupon-Express-Zertifikat auf die Aktie interessant sein.

    7,25% Zinsen pro Jahr und 40% Sicherheitspuffer

    Der Infineon-Schlusskurs vom 13.2.26 wird als Basispreis für das Zertifikat fixiert. Bei 60 Prozent des Basispreises wird die ausschließlich am finalen Bewertungstag, dem 13.2.29 aktivierte Barriere angesiedelt sein. Unabhängig vom Kursverlauf der Aktie erhalten Anleger an den im Halbjahresabstand angesetzten Zinsterminen, erstmals am 20.8.26, einen fixen Zinskupon in Höhe von 7,25 Prozent pro Jahr gutgeschrieben.

    Notiert die Aktie an einem der Bewertungstage, erstmals am 13.8.26 und danach im Halbjahresabstand, auf oder oberhalb des Startwertes, dann wird das Zertifikat mit seinem Ausgabepreis von 100 Prozent und der Zinszahlung in Höhe von 7,25 Prozent pro Jahr vorzeitig zurückbezahlt und die Chance auf weitere Zinszahlungen erlischt.

    Läuft das Zertifikat bis zum letzten Bewertungstag (13.2.29), dann wird die Rückzahlung mit 100 Prozent erfolgen, wenn die Aktie dann oberhalb der 60-prozentigen Barriere notiert. Notiert sie an diesem Tag auf oder unterhalb der Barriere, dann wird das Zertifikat mittels der Lieferung einer am 13.2.26 errechneten Anzahl von Infineon-Aktien getilgt, wobei der Gegenwert von Aktienbruchstücken Anlegern gutgeschrieben wird.

    Das UBS-Fixkupon Express-Zertifikat auf die Infineon-Aktie (ISIN: DE000UBS0P21) kann noch bis 13.2.2.6 in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent gezeichnet werden.

    ZertifikateReport-Fazit: Das neue Fixkupon-Express-Zertifikat auf die Infineon-Aktie wird Anlegern in maximal drei Jahren bei bis zu 40-prozentigen Kursrückgängen der Aktie eine Jahresbruttorendite von 7,25 Prozent ermöglichen.





    Walter Kozubek
    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

    Verfasst von Walter Kozubek
