    Trump dominiert die Märkte

    Konferenz Rückblick, erste Zahlen für 2025 & aktuelle M&A-Entwicklungen

    Die erste Podcast Folge im neuen Jahr und schon viel Bewegung an den Märkten.

    Konferenz Rückblick, erste Zahlen für 2025 & aktuelle M&A-Entwicklungen

     

    Folge 63: Volker Glaser & Lukas Spang starten ins Börsenjahr 2026 – erster Rückblick auf die Konferenzsaison (Lyon, Kepler, New York, ODDO BHF) und die aktuelle Zahlenlage. Die ersten Ad-hoc-Meldungen und Updates sind da: Bei den meisten Unternehmen läuft es operativ solide, Prognosen werden gehalten oder sogar leicht übertroffen, der Ausblick ist neutral bis positiv. Große Schocker? Fehlanzeige. Der Markt bleibt volatil, aber die Basis ist stabil – viele Aktien sind weiterhin günstig bewertet und warten nur auf den nächsten Impuls.

    Trump dominiert die Schlagzeilen: Grönland, Venezuela, neue Zölle – Europa zieht wieder den Kürzeren. Realpolitik wird siegen: Günstige Energie ist überlebenswichtig, sonst droht Deindustrialisierung. Ideologische Bremsen (Verbrennerverbot, Bürokratie, Sozialausgaben) müssen endlich weg – Leistung muss sich wieder lohnen, Staatsquote runter, Innovation fördern. Die Politik blockiert weiter, aber die Unternehmen kämpfen sich durch.

    M&A-Spekulationen: Puma-Übernahme geplatzt, Bobcat/Wacker Neuson gescheitert (strategisch sinnvoll, aber Konzern priorisiert anders), Qiagen-Gerüchte – viel Rauch, wenig Feuer. Wer fundamental nicht überzeugt, bleibt besser draußen. M&A bleibt spannend, aber nur, wenn die Story passt.

    Highlights aus den Konferenzen & Zahlen:

    • Friedrich Vorwerk – extrem stark, Prognose bestätigt, Ausblick top, Aktie bei Rücksetzern attraktiv.

    • SNP Schneider-Neureither – starke Zahlen, Prognose übertroffen, Auftragslage sehr gut.

    • Westwing – Q4-Knaller, Premium-Fokus zahlt sich aus, Cash stark ausgebaut.

    • Aumann – Überraschungs-Q4 mit 22 % EBITDA-Marge – operativ? Fraglich, aber sehr hohe Net-Cash-Position.

    • Hypoport – Q4-Transaktionsvolumen enttäuscht, Prognose unter Druck – spannend, aber Vorsicht.

    • Nemetschek – AI-Bedrohung drückt massiv, trotz solider Zahlen.

    • Sixt – gute Aussichten aber Prognose leicht unter Konsens?

     

    Fazit: Die Unternehmen sind fit, Bewertungen günstig, 2026 könnte der Turnaround kommen – aber Volatilität bleibt hoch. Wer jetzt selektiv kauft, könnte belohnt werden. Die ersten Wochen 2026 zeigen: Es gibt mehr Licht als Schatten.

     

    Die gesamte Folge gibt es hier

     

    --------------------------------------------------------------

    📢 Disclaimer & Risikohinweis:

    Die Inhalte dieses Videos dienen ausschließlich Informations- und Unterhaltungszwecken. Sie stellen keine Anlageberatung, Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzen keine individuelle Finanzberatung. Die im Video geäußerten Meinungen spiegeln lediglich die persönliche Einschätzung der Sprecher wider und können sich jederzeit ändern.

    Investitionen in Aktien, ETFs oder andere Finanzprodukte sind mit Risiken verbunden, die bis zum Totalverlust des investierten Kapitals führen können. Jeder Zuschauer und jede Zuschauerin sollte eigene Recherchen anstellen und gegebenenfalls professionelle Beratung in Anspruch nehmen, bevor finanzielle Entscheidungen getroffen werden.

    Der Kanalbetreiber übernimmt keine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus der Nutzung oder dem Vertrauen auf die bereitgestellten Informationen entstehen könnten.

    💡 Hinweis: Zum Zeitpunkt der Aufnahme können die im Video besprochenen Wertpapiere von den Sprechern gehalten werden. Dies kann potenzielle Interessenkonflikte mit sich bringen.

    Lukas Spang ist Gründer der Tigris Capital GmbH, einer auf Small & Micro Caps aus der deutschsprachigen Region fokussierten Fondsboutique. Er weist eine über 10-jährige Erfahrung mit Nebenwerten aus der D-A-CH Region aus und gehört daher zu den absoluten Experten in diesem Bereich. Nachdem zunächst >7 Jahre ein wikifolio Zertifikat bestand, wurde im Mai 2021 mit dem Tigris Small & Micro Cap Growth Fund eine Fondslösung aufgesetzt, die die Strategie fortgesetzt hat. Lukas Spang sucht wachstumsstarke, profitable und Cashflow-starke Unternehmen, die ein Asset-light Geschäftsmodell aufweisen und daher attraktive Free Cashflows sowie hohe Kapitalrenditen erzielen können.
    Trump dominiert die Märkte Konferenz Rückblick, erste Zahlen für 2025 & aktuelle M&A-Entwicklungen Folge 63: Volker Glaser & Lukas Spang starten ins Börsenjahr 2026 – erster Rückblick auf die Konferenzsaison (Lyon, Kepler, New York, ODDO BHF) und die aktuelle Zahlenlage.
