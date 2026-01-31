Die besten Onlinebroker in Deutschland

Liebe Anleger, liebe Börsianer, für unseren Börsenbrief bei Feingold Research – herausgegeben von Daniel Saurenz und Nicolas Saurenz – gehört ein intensiver Check der deutschen Brokerlandschaft zur täglichen Arbeit dazu wie konkrete Anlageideen, Tradingvorschläge, Portfolios und über 25 Jahre vermittelte Börsenerfahrung. Beide Finanzexperten sind bekannt aus mehr als 100 TV-Auftritten bei n-tv, ARD, AktionärTV oder auch dem Deutschlandfunk, aus der FAZ, SZ und Börse Online. Daniel Saurenz begann seine Karriere nach BWL-Studium im Finanzbereich bei Börse Online, Capital und der Financial Times Deutschland.

In ihrem Börsenbrief schreiben sich die Börsenexperten auf die Fahne, ihre Abonnenten an die Hand zu nehmen und eine außerordentlich hohe Verweilquote der Leser spricht für diesen Anspruch.

Die Wahl des richtigen Brokers ist eine Eingangsvoraussetzung für gutes, nachhaltiges und strukturiertes Investieren und Traden. Chancen ergreifen ohne die Risiken zu vernachlässigen – nur diese Balance erlaubt, langfristig erfolgreich zu sein. Kontrollierte Offensive ist das Motto von Daniel und Nicolas Saurenz.

Ein aktueller Check und über ein Jahr etablierter Test der Online-Broker in Deutschland hat positive und negative Aspekte für die wichtigsten Broker ergeben. Den größten Kundenzuwachs hatte 2025 mit weitem Abstand Trade Republic, was jedoch nicht zwingend für einen vorderen Platz reichen muss. Die Auswertung von Feingold Research sieht wie folgt aus:

Trade Republic

Vorteile

Attraktives Tagesgeldangebot

Geringe Orderkosten pro Aktientrade

Breites Angebot an Aktien-Basiswerten

Sehr einfacher Kontoeröffnungsprozess

Nachteile

Desaströse Performance an hoch volatilen Tagen 2025

Gelbe Karte der Aufsichtsbehörden für mangelnde Kundenbetreuung

Intransparente Sicht auf Geld- Briefkurse und teilweise extrem hohe Spreads

Teurer „Round-Turn“ beim Handel mit Bitcoin und Ethereum im Vergleich zu Konkurrenten wie Smartbroker oder Flatex

Smartbroker

Vorteile

Marktführer bei Kosten für Aktien- und Derivatekauf

Anleihenhandel stark ausgebaut

Guter Kundenservice

Attraktive Tagesgeldzinsen mit nur leichtem Abschlag zum EZB-Zins

Verlässlich an volatilen Tagen 2025

Empfehlenswert für Neueinsteiger und professionelle Anleger

Nachteile

App wirkt noch etwas verspielt

Ordereingabe etwas sperrig (211 als Zahl muss erst 211,00 getippt werden)

Farbgebung jung gehalten

Ansprache in mails an Kunden manchmal etwas zu jugendlich

Flatex

Vorteile

Günstiger Derivatehandel mit Starpartnern

Verlässliche Plattform an volatilen Tagen 2025

Einfache Bedienung

Nachteile

– Broker etwas in die Jahre gekommen

CONSORSBANK

Vorteile

– ETF Sparplaene in großer Auswahl

Attraktiv

Nachteile

Attraktives Tagesgeld nur für Neukunden

Orderbestätigung etwas umständlich

Aktien- und Derivateorders teuer sofern kein Starpartner dabei

ING

Vorteile

Zuverlässiger Broker über Jahre im Markt etabliert

Anständige Kundenbetreuung

ETF-Aktionen mit verschiedenen Anbietern

Nachteile