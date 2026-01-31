Die besten Onlinebroker in Deutschland
Liebe Anleger, liebe Börsianer, für unseren Börsenbrief bei Feingold Research – herausgegeben von Daniel Saurenz und Nicolas Saurenz – gehört ein intensiver Check der deutschen Brokerlandschaft zur täglichen Arbeit dazu wie konkrete Anlageideen, Tradingvorschläge, Portfolios und über 25 Jahre vermittelte Börsenerfahrung. Beide Finanzexperten sind bekannt aus mehr als 100 TV-Auftritten bei n-tv, ARD, AktionärTV oder auch dem Deutschlandfunk, aus der FAZ, SZ und Börse Online. Daniel Saurenz begann seine Karriere nach BWL-Studium im Finanzbereich bei Börse Online, Capital und der Financial Times Deutschland.
In ihrem Börsenbrief schreiben sich die Börsenexperten auf die Fahne, ihre Abonnenten an die Hand zu nehmen und eine außerordentlich hohe Verweilquote der Leser spricht für diesen Anspruch.
Die Wahl des richtigen Brokers ist eine Eingangsvoraussetzung für gutes, nachhaltiges und strukturiertes Investieren und Traden. Chancen ergreifen ohne die Risiken zu vernachlässigen – nur diese Balance erlaubt, langfristig erfolgreich zu sein. Kontrollierte Offensive ist das Motto von Daniel und Nicolas Saurenz.
Ein aktueller Check und über ein Jahr etablierter Test der Online-Broker in Deutschland hat positive und negative Aspekte für die wichtigsten Broker ergeben. Den größten Kundenzuwachs hatte 2025 mit weitem Abstand Trade Republic, was jedoch nicht zwingend für einen vorderen Platz reichen muss. Die Auswertung von Feingold Research sieht wie folgt aus:
Trade Republic
Vorteile
- Attraktives Tagesgeldangebot
- Geringe Orderkosten pro Aktientrade
- Breites Angebot an Aktien-Basiswerten
- Sehr einfacher Kontoeröffnungsprozess
Nachteile
- Desaströse Performance an hoch volatilen Tagen 2025
- Gelbe Karte der Aufsichtsbehörden für mangelnde Kundenbetreuung
- Intransparente Sicht auf Geld- Briefkurse und teilweise extrem hohe Spreads
- Teurer „Round-Turn“ beim Handel mit Bitcoin und Ethereum im Vergleich zu Konkurrenten wie Smartbroker oder Flatex
Smartbroker
Vorteile
- Marktführer bei Kosten für Aktien- und Derivatekauf
- Anleihenhandel stark ausgebaut
- Guter Kundenservice
- Attraktive Tagesgeldzinsen mit nur leichtem Abschlag zum EZB-Zins
- Verlässlich an volatilen Tagen 2025
- Empfehlenswert für Neueinsteiger und professionelle Anleger
Nachteile
- App wirkt noch etwas verspielt
- Ordereingabe etwas sperrig (211 als Zahl muss erst 211,00 getippt werden)
- Farbgebung jung gehalten
- Ansprache in mails an Kunden manchmal etwas zu jugendlich
Flatex
Vorteile
- Günstiger Derivatehandel mit Starpartnern
- Verlässliche Plattform an volatilen Tagen 2025
- Einfache Bedienung
Nachteile
– Broker etwas in die Jahre gekommen
CONSORSBANK
Vorteile
– ETF Sparplaene in großer Auswahl
- Attraktiv
Nachteile
- Attraktives Tagesgeld nur für Neukunden
- Orderbestätigung etwas umständlich
- Aktien- und Derivateorders teuer sofern kein Starpartner dabei
ING
Vorteile
- Zuverlässiger Broker über Jahre im Markt etabliert
- Anständige Kundenbetreuung
- ETF-Aktionen mit verschiedenen Anbietern
Nachteile
- Hohe Kosten für Aktienkäufe
- Im Vergleich zum Kostenführer Smartbroker sehr teuer für Orders
- Ehemals sehr attraktive Tagesgeldzinsen nur noch für Neukunden