Die 17%-Lücke zwischen Bilanz und Börse.

𝗗𝗶𝗲 𝗖𝗵𝗿𝗼𝗻𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗲 𝗲𝗶𝗻𝗲𝘀 𝗘𝗿𝗳𝗼𝗹𝗴𝘀 𝗺𝗶𝘁 „𝗔𝗻𝘀𝗮𝗴𝗲“

Der Erfolg von MBB zeichnete sich bereits im Vorfeld ab. Den Anfang machte die Beteiligung Aumann am 20. Januar: Trotz eines leicht schwächeren Umsatzes wurde die Ergebnisprognose von 8-10% mit einer EBITDA-Marge von rund 14% deutlich übertroffen.

𝗔𝗺 𝘃𝗲𝗿𝗴𝗮𝗻𝗴𝗲𝗻𝗲𝗻 𝗠𝗼𝗻𝘁𝗮𝗴𝗺𝗼𝗿𝗴𝗲𝗻 𝗳𝗼𝗹𝗴𝘁𝗲𝗻 𝗱𝗮𝗻𝗻 𝗱𝗶𝗲 „𝗗𝗼𝘂𝗯𝗹𝗲 𝗕𝗲𝗮𝘁𝘀“:

▶️ 07:23 Uhr: Die größte Beteiligung, Friedrich Vorwerk, meldet ein Übertreffen der erst Ende Oktober angehobenen Prognose. Mit 704 Mio. € Umsatz (Prognose: 650-680 Mio. €) und einer EBITDA-Marge von 23,2% (erwartet: 20-22%) lagen beide Kennzahlen über den Planwerten.

▶️ 08:32 Uhr: Die logische Folge – die Muttergesellschaft MBB SE zieht nach und übertrifft mit einer EBITDA-Marge von 18% ebenfalls das eigene Ziel (15-17%).

𝗨𝗻𝘀𝗲𝗿𝗲 𝗣𝗲𝗿𝘀𝗽𝗲𝗸𝘁𝗶𝘃𝗲: Im Tigris Small & Micro Cap Growth Fund sind wir in Friedrich Vorwerk investiert; der Titel zählt aktuell zu unseren Top-10 Positionen. Die Nettoliquidität des Spezialisten für Energieinfrastruktur stieg im Jahresvergleich um über 100 Mio. € auf rund 262 Mio. €, was die hohe Cash-Generierung des Geschäftsmodells unterstreich

𝗗𝗶𝗲 𝗦𝘂𝗺-𝗼𝗳-𝘁𝗵𝗲-𝗣𝗮𝗿𝘁𝘀 (𝗦𝗢𝗧𝗣) 𝗕𝗲𝘄𝗲𝗿𝘁𝘂𝗻𝗴 𝘃𝗼𝗻 𝗠𝗕𝗕: Trotz eines Kursanstiegs der MBB-Aktie um +8,75% in dieser Woche auf einen Schlusskurs von 217,50€ am Freitag, ergibt die Analyse der Bilanz- und Portfoliowerte weiterhin einen rechnerischen Abschlag:

1️⃣ Börsennotierte Beteiligungen (Vorwerk, Aumann, Delignit): 647,2 Mio. €

2️⃣ Net Cash auf Ebene der MBB-Holding: 374,0 Mio. €

3️⃣ Summe der liquiden Werte: 1.021,2 Mio. €

Dem gegenüber steht eine Marktkapitalisierung von lediglich 851,8 Mio. €.

𝗗𝗮𝘀 𝗯𝗲𝗱𝗲𝘂𝘁𝗲𝘁: Anleger kaufen das liquide Portfolio immer noch mit einem Abschlag von rund 17%. Die drei nicht-börsennotierten Töchter – darunter der margenstarke IT-Security-Spezialist DTS – gibt es faktisch als kostenlose Zugabe obendrauf.

𝗗𝗮𝘀 𝗦𝗶𝗴𝗻𝗮𝗹 𝗱𝗲𝘀 𝗠𝗮𝗻𝗮𝗴𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀: Dass das Management diese Unterbewertung genauso sieht, beweist das laufende Aktienrückkaufprogramm. Mit dem aktuellen Kurs von 217,50 € rückt MBB nun nah an das selbst gesetzte Preislimit von 222,00 €. Ein deutliches Zeichen: Bis zu diesem Niveau hält die Gesellschaft den Rückkauf für eine hochattraktive Investition in die eigene Substanz, während die fundamentale Bewertung der SOTP-Analyse noch darüber liegt.

𝙈𝙚𝙞𝙣 𝙁𝙖𝙯𝙞𝙩:

Die Zahlen der vergangenen Woche belegen die starke operative Verfassung der MBB-Gruppe. Für wertorientierte Investoren bleibt die Aktie aufgrund der Konstellation aus hohem Cash-Bestand, starken Börsenbeteiligungen und dem laufenden Rückkaufprogramm ein interessantes Beispiel für eine Bewertungslücke in der zweiten Reihe.

