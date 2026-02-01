Aktie kaufen oder verkaufen
ABB Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Foto: Oleksandr Lutsenko - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur ABB Aktie im Überblick.
12 Analysten empfehlen die ABB Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die ABB Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die ABB Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die ABB Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der ABB Aktie beträgt 62,37€. Die ABB Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -14,20 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die ABB Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|BERNSTEIN RESEARCH
|60,00CHF
|-9,92 %
|06.01.2026
|BARCLAYS
|46,00CHF
|-30,94 %
|06.01.2026
|RBC
|55,00CHF
|-17,43 %
|12.01.2026
|JPMORGAN
|60,00CHF
|-9,92 %
|12.01.2026
|JPMORGAN
|60,00CHF
|-9,92 %
|13.01.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|60,00CHF
|-9,92 %
|14.01.2026
|UBS
|-
|-
|19.01.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|60,00CHF
|-9,92 %
|29.01.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|65,00CHF
|-2,42 %
|29.01.2026
|RBC
|55,00CHF
|-17,43 %
|29.01.2026
|BARCLAYS
|51,00CHF
|-23,43 %
|29.01.2026
|JEFFERIES
|57,00CHF
|-14,43 %
|29.01.2026
|JPMORGAN
|60,00CHF
|-9,92 %
|29.01.2026
|UBS
|54,00CHF
|-18,93 %
|29.01.2026
|DZ BANK
|-
|-
|30.01.2026
-0,08 %
+12,74 %
+14,10 %
+12,45 %
+37,77 %
+129,00 %
+196,70 %
+383,08 %
+216,04 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte