ABB Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur ABB Aktie im Überblick.

12 Analysten empfehlen die ABB Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die ABB Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die ABB Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die ABB Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der ABB Aktie beträgt 62,37€. Die ABB Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -14,20 %.