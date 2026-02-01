Aktie kaufen oder verkaufen
Air Liquide Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Aktuelle Analystenmeinungen zur Air Liquide Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Air Liquide Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Air Liquide Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Air Liquide Aktie beträgt 196,67€. Die Air Liquide Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +24,52 %.
Analysten und Kursziele für die Air Liquide Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|205,00EUR
|+29,80 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|199,00EUR
|+26,00 %
|05.01.2026
|BARCLAYS
|195,00EUR
|+23,46 %
|06.01.2026
|UBS
|200,00EUR
|+26,63 %
|12.01.2026
|BARCLAYS
|-
|-
|15.01.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|192,00EUR
|+21,57 %
|19.01.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|189,00EUR
|+19,67 %
|27.01.2026
