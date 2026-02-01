Air Liquide Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Air Liquide Aktie im Überblick.

7 Analysten empfehlen die Air Liquide Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Air Liquide Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Air Liquide Aktie beträgt 196,67€. Die Air Liquide Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +24,52 %.