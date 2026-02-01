Allianz Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Allianz Aktie im Überblick.

2 Analysten empfehlen die Allianz Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Allianz Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Allianz Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Allianz Aktie beträgt 403,20€. Die Allianz Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +8,68 %.