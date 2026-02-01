Aktie kaufen oder verkaufen
Allianz Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Foto: Peter Kneffel - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Allianz Aktie im Überblick.
2 Analysten empfehlen die Allianz Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Allianz Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Allianz Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Allianz Aktie beträgt 403,20€. Die Allianz Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +8,68 %.
Analysten und Kursziele für die Allianz Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|400,00EUR
|+7,82 %
|-
|BERENBERG
|431,00EUR
|+16,17 %
|14.01.2026
|GOLDMAN SACHS
|404,00EUR
|+8,89 %
|21.01.2026
|BERENBERG
|431,00EUR
|+16,17 %
|22.01.2026
|BARCLAYS
|350,00EUR
|-5,66 %
|30.01.2026
