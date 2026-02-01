Aktie kaufen oder verkaufen
ATOSS Software Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Aktuelle Analystenmeinungen zur ATOSS Software Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die ATOSS Software Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die ATOSS Software Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der ATOSS Software Aktie beträgt 139,29€. Die ATOSS Software Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +42,86 %.
Analysten und Kursziele für die ATOSS Software Aktie
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|135,00EUR
|+38,46 %
|-
|JEFFERIES
|140,00EUR
|+43,59 %
|12.01.2026
|BERENBERG
|150,00EUR
|+53,85 %
|28.01.2026
|JEFFERIES
|140,00EUR
|+43,59 %
|30.01.2026
|MWB RESEARCH
|130,00EUR
|+33,33 %
|30.01.2026
+2,09 %
-8,89 %
-19,55 %
-21,33 %
-18,41 %
+20,56 %
+7,72 %
+515,77 %
+983,33 %
