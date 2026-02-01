Alstom Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Alstom Aktie im Überblick.

7 Analysten empfehlen die Alstom Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Alstom Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Alstom Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Alstom Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Alstom Aktie beträgt 27,90€. Die Alstom Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +3,49 %.