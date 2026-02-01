Aktie kaufen oder verkaufen
Alstom Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Aktuelle Analystenmeinungen zur Alstom Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Alstom Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Alstom Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Alstom Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Alstom Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Alstom Aktie beträgt 27,90€. Die Alstom Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +3,49 %.
Analysten und Kursziele für die Alstom Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|31,00EUR
|+14,99 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|31,00EUR
|+14,99 %
|-
|JPMORGAN
|33,00EUR
|+22,40 %
|05.01.2026
|JPMORGAN
|33,00EUR
|+22,40 %
|12.01.2026
|BARCLAYS
|11,00EUR
|-59,20 %
|13.01.2026
|UBS
|24,00EUR
|-10,98 %
|13.01.2026
|UBS
|-
|-
|19.01.2026
|UBS
|24,00EUR
|-10,98 %
|20.01.2026
|JEFFERIES
|25,00EUR
|-7,27 %
|20.01.2026
|JPMORGAN
|33,00EUR
|+22,40 %
|20.01.2026
|JPMORGAN
|34,00EUR
|+26,11 %
|27.01.2026
