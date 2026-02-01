Aktie kaufen oder verkaufen
Apple Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Foto: Sven Hoppe - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Apple Aktie im Überblick.
10 Analysten empfehlen die Apple Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die Apple Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Apple Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Apple Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Apple Aktie beträgt 303,73€. Die Apple Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +17,05 %.
Analysten und Kursziele für die Apple Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs
|330,00US-Dollar
|+27,18 %
|-
|JPMorgan
|315,00US-Dollar
|+21,40 %
|-
|JPMorgan
|325,00US-Dollar
|+25,25 %
|-
|JPMORGAN
|305,00USD
|+17,54 %
|05.01.2026
|JPMORGAN
|305,00USD
|+17,54 %
|12.01.2026
|UBS
|280,00USD
|+7,91 %
|20.01.2026
|GOLDMAN SACHS
|320,00USD
|+23,32 %
|20.01.2026
|JPMORGAN
|315,00USD
|+21,40 %
|25.01.2026
|JEFFERIES
|276,00USD
|+6,37 %
|26.01.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|325,00USD
|+25,25 %
|27.01.2026
|UBS
|280,00USD
|+7,91 %
|29.01.2026
|GOLDMAN SACHS
|330,00USD
|+27,18 %
|29.01.2026
|JPMORGAN
|325,00USD
|+25,25 %
|29.01.2026
|BARCLAYS
|239,00USD
|-7,89 %
|30.01.2026
|JEFFERIES
|286,00USD
|+10,22 %
|30.01.2026
+1,23 %
+3,95 %
-6,90 %
-7,34 %
-5,98 %
+61,43 %
+96,36 %
+863,76 %
+8.552,02 %
