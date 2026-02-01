Apple Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Apple Aktie im Überblick.

10 Analysten empfehlen die Apple Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die Apple Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Apple Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Apple Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Apple Aktie beträgt 303,73€. Die Apple Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +17,05 %.